اتفاقية بين «الأحواض الجافة» و«كوتشين» لتطوير مجمّع إصلاح السفن في كيرالا الهندية



دبي (الاتحاد)

أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة توقيع اتفاقية شروط مبدئية لتقييم وتطوير أول مجمّع لإصلاح السفن في الهند ضمن منشأة الإصلاح البحري الدولية في مدينة كوتشين بولاية كيرالا.

جرى توقيع المذكرة بحضور معالي شري سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بين القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، ومادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، وذلك خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» المنعقد في مدينة مومباي.

وقال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن شراكتنا مع شركة كوتشين لبناء السفن تمثل محطة بارزة جديدة في مسيرة «دي بي ورلد» نحو ترسيخ التزامها بتعزيز البنية التحتية البحرية في الهند وتعزيز قدرتها التنافسية، ومن خلال دمج الخبرات الدولية لدينا في الأحواض الجافة العالمية، مع الخبرة المحلية العميقة لشركة كوتشين لبناء السفن، نعمل على تطوير منظومة متقدّمة لإصلاح السفن تقوم على الكفاءة والاستدامة والابتكار.

ومن جانبه، قال مادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، إن هذه الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز المؤسسات البحرية المرموقة في المنطقة، واللتين تتشاركان رؤية موحّدة للتميّز.