653 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر بزيادة 100%



دبي (الاتحاد)



تضاعفت أرباح «دبي لصناعات الطيران» قبل الضرائب بنسبة 100% لتصل إلى 653 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 326.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وكشفت النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 عن تجاوز إيرادات دبي لصناعات الطيران 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل نحو مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2024، فيما وصلت أصول الشركة إلى 16.359 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ13.033 مليار دولار نهاية سبتمبر 2024.

وفيما يخص أبرز نتائج الأعمال والعمليات، فقد وصل عدد الطائرات المستحوذ عليها إلى 263 منها 249 مملوكة و14 مدارة. وبلغ عدد الطائرات المباعة 59، منها 48 مملوكة و11 مدارة، فيما وصلت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة إلى 162 منها 134 و28 مدارة، ووصل عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في الأسطول إلى 726. وبلغ عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة حوالي 1.311.000 ساعة، وعدد الفحوص المنجزة 191 فحصاً.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2025 تعكس أثر الاستحواذ على شركة «NAC» الذي اكتمل في مايو 2025 والتي تم دمجها بالكامل ضمن أنظمتنا التشغيلية وشهدت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ارتفاعاً بنسبة 26% لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ما أدى إلى مضاعفة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 100% لتبلغ 653 مليون دولار.

وأوضح أن هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية ارتفعا ليبلغا 26.7% و13.6% على التوالي، فيما استمرت مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة ضمن الحدود المستهدفة داخلياً بما يتماشى أيضاً مع توقعات أصحاب المصلحة. وسجل قسم الهندسة في الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 16.5% لتبلغ 155.5 مليون دولار، في حين ارتفعت أرباحه بنسبة 56.3% لتبلغ 46.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.