300 مؤسسة مالية تدير أصولاً بقيمة 28.6 تريليون دولار في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، أنه منذ تأسيسه في عام 2015، جذب المركز المالي الدولي أكثر من 300 مؤسسة مالية تدير اليوم أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 28.6 تريليون دولار أميركي على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات جمعية إدارة الاستثمارات البديلة (AIMA)، مما يرسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرأس المال، وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوط، والبنوك، ومديري الأصول الكبار، وشركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الائتمان.

وبمناسبة احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه وتتويج عقد من النمو الاستثنائي والتميّز التنظيمي والابتكار المالي، أكد أبوظبي العالمي تسجيل مستويات نمو سريعة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية من 131 في نهاية عام 2021، إلى 308 في النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 135% خلال 42 شهراً، ما جعل أبوظبي العالمي، أحد أسرع المراكز المالية نمواً في العالم في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، نجح أبوظبي العالمي في تحقيق أهداف استراتيجيته الخُمسية للنمو (للفترة من 2022-2027) خلال ثلاث سنوات فقط.

وانطلاقاً من رؤيته الطموحة لتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي متكامل للمال والأعمال، نجح أبوظبي العالمي في تجاوز تحديات البدايات، بما في ذلك فترة جائحة كورونا العالمية، ليصعد كمركز مالي يتميز بالجاهزية والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل.

وخلال الأعوام الأخيرة، شهد المركز مرحلة نمو متسارعة جعلته الأسرع نمواً بين المراكز المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والأكبر في المنطقة من حيث عدد التراخيص السارية.

ويشكّل النمو اللافت في مؤشرات الأداء منذ تأسيس أبوظبي العالمي انعكاساً لقصة نجاح راسخة تعزز المكانة الدولية الرائدة للمركز المالي الدولي، وقد سجلت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي خلال الفترة بين 2015 ونهاية 2024 معدل نمو سنوي استثنائي بلغ 123%، مدفوعاً بالنمو اللافت في نشاط الصناديق، حيث بلغ معدل النمو السنوي لكل من عدد الصناديق وعدد مديري الأصول 62% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد التراخيص السارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% وتوسع عدد الشركات العاملة ضمن منظومته بنسبة 62%.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقق أبوظبي العالمي نمواً غير مسبوق خلال فترة قصيرة من تأسيسه، ليصبح اليوم قوة مالية عالمية رائدة تستقطب أبرز المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع خلال العقد المقبل إلى جعل أبوظبي العالمي أحد أكبر خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم، مستندين إلى إنجازاته النوعية، وماضين بعزيمة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والريادة العالمية خلال السنوات العشر المقبلة.

وتؤكد مؤشرات الأداء والنتائج التي حققها أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2025 استمرار الزخم القوي في المؤشرات الأساسية، بما في ذلك ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ عدد مديري الصناديق والأصول 154 مديراً بإجمالي 209 صناديق تحت الإدارة، في حين ارتفع عدد التراخيص السارية إلى 11128، وهو الرقم الأعلى في المنطقة، في حين ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي بنسبة 42% ليصل إلى 2972 شركة.

وأرسى أبوظبي العالمي (ADGM) مكانته المتميزة كمرجع للثقة والشفافية للمستثمرين الدوليين بفضل إطاره التنظيمي المتكامل، ولكونه السلطة التنظيمية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر.ومنذ تأسيسه، شهد عدد الشركات المالية العاملة ضمن منظومته ارتفاعاً متسارعاً بمعدل نمو سنوي بلغ 55% حتى نهاية عام 2024، ليشكّل حصة متزايدة من إجمالي الشركات العاملة فيه. كما عزّزت الروابط القوية التي تجمع أبوظبي العالمي بصناديق الثروة السيادية في أبوظبي، والتي تدير مجتمعةً أصولاً تصل قيمتها إلى 1.82 تريليون دولار، مكانته كوجهة مفضلة لمديري الأصول العالميين.

وخلال الأعوام الماضية، انضم إلى منظومة أبوظبي العالمي عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية المرموقة.

يرتكز النمو اللافت الذي حققه أبوظبي العالمي على بنية تحتية متكاملة بمعايير عالمية تدعم رؤيته للتحوّل إلى قوة مالية عالمية رائدة. فقد تطور أبوظبي العالمي ليصبح واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث يمتد على مساحة 14.3 مليون متر مربع تشمل جزيرتي الماريه والريم.

وساهم توسع أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم في زيادة نطاق منظومته بعشرة أضعاف، ما أتاح له تلبية الطلب المتنامي من الشركات الدولية الباحثة عن قاعدة استراتيجية لمزاولة أعمالها في المنطقة. وتشمل هذه المنظومة المزدهرة والمتنامية أيضاً برج الماريه وعدداً من المشاريع التجارية والسكنية مثل «ريم هيلز»، إلى جانب بنية تحتية تعليمية وصحية عالمية المستوى تضم جامعة السوربون، ومدرسة ربتون أبوظبي، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وغيرها، ما يوفّر بيئة متكاملة للعيش والعمل في قلب العاصمة.

ومنذ تأسيسه، سجّل تعداد القوى العاملة ضمن منظومته معدل نمو سنوي بلغ 23% حتى نهاية عام 2024.

ومع استكمال التوسع إلى جزيرة الريم، أصبح النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي يشمل جزيرتي الماريه والريم، ويضم اليوم أكثر من 36 ألف شخص يسهمون في نمو وتطور المنظومة المالية المزدهرة في قلب العاصمة.

وفي عام 2024، أطلق أبوظبي العالمي هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار «للمستقبل نهج» رسالة قوية تجسّد رسالته كمسرّع للنمو والتواصل والابتكار في أبوظبي والمنطقة.