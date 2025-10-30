«الاقتصاد والسياحة» و«دبي للسيليكون» تتعاونان لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين



دبـي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وواحة دبـي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً، وذلك في إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أحد مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ووقّع الاتفاقية عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من مسؤولي الوزارة، و«دييز» وواحة دبي للسيليكون ومركز ديتك.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، على الدور البارز الذي تضطلع به واحة دبي للسيليكون في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة والواحة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، يُعزّز من رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات العاصمة العالمية لرواد الأعمال.

وأشار معاليه إلى أن حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تُشرف عليها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومجلس الإمارات لريادة الأعمال، تُمثل مظلة وطنية شاملة توحّد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتوفير التشريعات المرنة والحوافز التنافسية التي تُتيح لهم الانطلاق بثقة نحو العالمية.

من جانبه، أكد لدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن هذا التعاون مع الوزارة يعكس التزام «دييز» من خلال واحة دبي للسيليكون، بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تتسق مع محاور استراتيجية «دييز» 2026.

وخلال الزيارة، اطّلع معالي عبدالله بن طوق المري، على أبرز المبادرات والبرامج التي يحتضنها مركز ديتك، والتي تستهدف دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المراحل.

واطلع معالي عبدالله بن طوق المري من فريق مركز ديتك على عدد من قصص النجاح والمشاريع الناشئة التي يقودها رواد أعمال إماراتيون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب مبادرة «الحاضنة العقارية للإماراتيين».

كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري خلال الزيارة بعدد من رواد الأعمال الإماراتيين في مركز ديتك، واستمع إلى تجاربهم المُلهمة وتحدياتهم في تطوير مشاريعهم.



