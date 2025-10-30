«أبوظبي للاستثمار» يوقع شراكة مع «الصندوق الأسترالي لإعادة الإعمار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» (NRFC) عن شراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبادل المعلومات عن الفرص التجارية خلال فعالية معرض الاستثمارات الإماراتية الذي تستضيفه مدينة سيدني.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى الترويج لكل من أبوظبي وأستراليا كوجهات جاذبة للاستثمار الدولي، والتعاون المشترك في بناء علاقات مع المستثمرين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتوجهات الاقتصادية في أسواقهما بهدف دعم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وأستراليا في نوفمبر 2024 والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر من هذا العام.

وتعد «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» من صناديق الاستثمار السيادية الرئيسة في أستراليا، والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الأسترالي من خلال استثمار 15 مليار دولار في سبعة قطاعات استراتيجية.

وقال ديفيد جال، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»: يسّرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار. ففي عالم مترابط وعابر للحدود، تُعدّ مثل هذه الشراكات ضرورية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من أستراليا وأبوظبي.

وقال محمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: من خلال شراكتنا مع «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»، نعزز الروابط بين اقتصادين نشطين يتميزان بالنمو المستدام، وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات المستقبل، بدءاً من الطاقة والصناعات المتقدّمة وصولاً إلى علوم الحياة والتقنيات الرقمية، بما يضمن تحقيق الازدهار المشترك والقيمة المستدامة لبلدينا وشركائنا.