اقتصاد

2.8 مليار درهم صافي أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر بنمو 26%

30 أكتوبر 2025 17:40


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب»عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الذي بلغ 13.5% خلال التسعة أشهر الأولى.
وتواصل الشركة تعزيز مشاريعها قيد التنفيذ التي وصلت قيمتها إلى 62.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وذلك عبر تركيزها الاستراتيجي على التوسع الجغرافي. 
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة 17.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ساهمت الأسواق الدولية بنسبة 38% منها.
ونجحت «إن إم دي سي جروب» خلال الربع الثالث من العام في الدخول إلى السوق الفلبينية عبر مشروع بقيمة 610.1 مليون دولار أميركي في خليج مانيلا، وفازت بمشروع آخر بقيمة 104.2 مليون دولار لتشييد مرسى بحري جديد في صلالة بسلطنة عمان.
وحصلت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد هندسة وتوريدات وإنشاءات بقيمة 1.14 مليار دولار لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب غاز بحرية في مقاطعة تايوان.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تعزيز محفظة مشاريعها المستقبلية، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 89 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، ضمن مختلف وحدات الأعمال التي تشمل «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، و«إن إم دي سي إنيرجي» و«إن إم دي سي إنفرا».
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن المجموعة تواصل ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات في العديد من الدول، ويعكس أداؤها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عمق إمكاناتها، وقدرتها على إبرام علاقات تعاون استراتيجية، فضلاً عن مرونتها العالية التي تمكنها من تنفيذ المشاريع بدقة متناهية. 
من جانبه قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»، إن أداء المجموعة المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس كفاءتها التشغيلية، وقدرتها العالية على تحقيق التكامل بين وحدات أعمالها المتنوعة، وتركيزها المستمر على توسيع عملياتها حول العالم.
وأضاف أن ما يؤكد ذلك نجاحها المستمر في الفوز بالمشاريع وتنفيذها بكفاءة عالية في أسواق متنوعة، مدعومة بالثقة العالية من العملاء. 

 

 

