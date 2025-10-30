تعاون بين «لونيت» و«إتش بي إس» لإطلاق منصة للحلول الاستثمارية الاستراتيجية



أعلن كل من «إتش بي إس انفستمنت بارتنرز - HPS Investment Partners»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة المركّزة على الائتمان، و«لونيت»، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 110 مليارات دولار، عن تعاون استراتيجي لإطلاق منصة HPS Strategic Solutions Partners Platform للحلول الاستثمارية الاستراتيجية.

وستركز المنصة على تنفيذ استثمارات في الأسهم الممتازة والعادية يتم التفاوض عليها بشكل خاص، بالإضافة إلى استثمارات دين في شركات كبيرة مملوكة لجهات راعية أو غير راعية، في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل رئيس.

وفي إطار عملية الإطلاق، ستدعم شركة لونيت المنصة من خلال التزام متوقع وطويل الأجل بقيمة لا تقل عن مليار دولار كما ستتعاون الشركتان لتمكين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستثمار عبر المنصة الجديدة.

ويشهد سوق الائتمان الخاص نمواً متسارعاً على مستوى العالم، كما تلجأ الشركات الكبرى بشكل متزايد إلى حلول تمويلية مُهيكلة وحلول يتم التفاوض عليها بشكل خاص لتلبية احتياجاتها التمويلية.

ويقابل هذا النمو في الطلب على رأس المال عرض محدود لرأس المال المتاح، ما يتيح فرصاً جذابة للمنصات الاستثمارية الخبيرة والقادرة على تقديم حلول مخصصة على نطاق واسع.

واستناداً لعلاقات التعاون الثنائية طويلة الأمد، ستعمل لونيت و«إتش بي إس» على تطوير منصة تهدف إلى توظيف هذه الفرص وتحقيق القيمة للشركات والمستثمرين. وستسعى المنصة إلى تطبيق عملية اختيار استثماري صارمة لتحديد الشركات الناضجة التي تطبق نماذج تجارية مستقرة تُظهر قدراً أكبر من المرونة وتقدم حلولاً تمويلية مخصصة لدعم أهداف نموها الاستراتيجي.

وقال سكوت فرينش، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لشركة «إتش بي إس»: تسهم تغيرات السوق الحالية في توفير فرص جذابة لحلول رأس مال مخصصة وقابلة للتوسع، حيث تسعى الشركات الكبيرة المملوكة لجهات راعية أو غير راعية إلى مصادر تمويل مرنة وسيساعد هذا التعاون مع لونيت في تعزيز قدرتنا على اغتنام هذه الفرص في ظل سعينا المستمر لتوسعة قاعدة رأس المال لدينا بشكل استراتيجي ضمن استراتيجيات الأسهم الممتازة والعادية.

من جانبه، قال خليفة السويدي، الشريك الإداري بشركة لونيت: يسرنا أن نتعاون مع «إتش بي إس» لإطلاق هذه المنصة الجديدة لتمكين عملائنا من توظيف استراتيجيات استثمارية متميزة في سوق الائتمان الخاص العالمي واستناداً إلى سجل «إتش بي إس» الناجح في تنفيذ الاستثمارات ضمن الأسواق والدورات الاقتصادية المختلفة، ستتميز شراكتنا بالمرونة والقدرة على التكيف، ما يعزز قدرتنا على تحقيق النجاح في المدى البعيد.

وعبّر سكوت كابنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش بي إس» عن سعادته بالشراكة مع لونيت، وقال: نتطلع إلى تعزيز أطر التعاون لتحديد وتوظيف الفرص الجديدة في السوق التي يمكنها تحقيق قيمة أكبر لعملائنا والشركات التابعة لمحفظتنا».

ويخضع إطلاق المنصة إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية.