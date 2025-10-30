«دي بي ورلد» تلتزم باستثمار 5 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية في الهند

مومباي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن التزامها باستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الهند، لتعزيز شبكتها لسلاسل التوريد التي تدعم كلًّا من الصادرات والتجارة المحلية.

ويأتي هذا الالتزام الجديد ليضاف إلى استثمارات سابقة بلغت 3 مليارات دولار، ضختها المجموعة في الهند خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتركّز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية الوطنية، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ورفع تنافسية البلاد في مجال التجارة العالمية.

جاء الإعلان خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025»، عقب توقيع «دي بي ورلد» خمس مذكرات تفاهم، بحضور معالي شري سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الصناعية بما يسهم في إطلاق فرص استثمارية كبرى وتوفير المزيد من فرص العمل ضمن منظومة القطاع البحري الهندي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن «دي بي ورلد» كانت على مدى ثلاثة عقود جزءًا أساسيًا من مسيرة النموّ التي تشهدها الهند، ويؤكد هذا الاستثمار الجديد، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية، التزامنا الراسخ بتطوير قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية في الهند، وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، ودعم التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في تعزيز قدرات الهند البحرية المبتكرة والمستدامة.

وأضاف: نحن منسجمون تمامًا مع الأولويات الوطنية للهند، بما في ذلك مبادرة رئيس الوزراء الهندي لتعزيز البنية التحتية «غاتي شاكتي»، وبرنامج «ساغارملا»، ورؤية «ماريتايم أمريت كال 2047».

وتناولت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «دي بي ورلد» خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» مجالات الشحن الساحلي الأخضر، وبناء السفن، وإصلاح السفن، وتنمية المهارات، وحركية الشحن المتطوّرة، وجميعها تهدف إلى تسريع النمو المستدام للقطاع ورفع كفاءته.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة «دي بي ورلد» في الهند تمتد إلى أكثر من 200 موقع، وتُسهم في توفير ما يزيد على 24 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات والشراكات المعلنة خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» في توسيع حضور مجموعة موانئ دبي العالمية، وترسيخ دور التجارة كقوة إيجابية تسهم في خلق الوظائف، وتسريع وتيرة التنمية، وتحسين سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجاباً على حياة الملايين حول العالم.