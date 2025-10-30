الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نهيان بن مبارك: تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي للعمل بقطاع الخدمات المالية

31 أكتوبر 2025 01:26

أبوظبي (وام)

يُطلق صندوق الوطن بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، النسخة الثالثة من برنامج «روّاد الأسواق المالية» يوم 3 نوفمبر المقبل، والتي تستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، بمشاركة 33 من بنات وأبناء الإمارات، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وينتظم المشاركون في برنامج مكثّف يهدف إلى إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة، ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بأساسيات الاستثمار والتداول، وإدارة المخاطر، والمشتقات المالية، والتمويل الإسلامي والمستدام، والتشريعات المالية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن تركيز صندوق الوطن على تمكين وتأهيل أبناء وبنات الإمارات من أجل مستقبل الوطن، يقع دائماً على رأس أهدافه الرئيسة ضمن رؤية شاملة تقوم على «هوية وطنية قوية ومستدامة ركائزها التمكين والمسؤولية والإنتاجية».
وأكد أن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية» يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من الحصول على الفرص سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع صندوق الوطن، لكي يحقق هذه البرنامج التدريبي المتخصّص أهدافه، بتأهيل الكوادر الإماراتية وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب.
وأضاف معاليه أن صندوق الوطن، سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يضع سموه دعم وتمكين أبناء الوطن رأس أولوياته، ويركّز الصندوق اتساقاً مع هذه الرؤية الحكيمة من خلال العمل مع كافة الشركاء على تعزيز قدراتهم، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج، ليكونوا مؤهلين تماماً وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم التدريبية حول العالم، إضافة إلى رعاية المبدعين والمبتكرين من شباب الوطن في جميع المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والفنية والأدبية.

58 خريجاً
أشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن النسختين السابقتين شهدتا تخريج أكثر من 58 من أبناء وبنات الإمارات من العاملين والطلبة في مؤسسات حكومية وخاصة، وهناك العشرات بل والمئات من الشباب الراغبين في المشاركة بهذه الدورة نظراً لأهميتها في تعزيز قدراتهم في هذا المجال.
وأشاد معاليه بجهود هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، في إعداد وتطوير هذا البرنامج التدريبي المتميز وتقديمه لشباب الوطن، الذي حظي بإشادة كافة المشاركين بالنسختين السابقتين لتغطيته جوانب مهمة تتعلق بالمهارات اللازمة لدخول مجال الأسواق المالية.

