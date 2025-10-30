الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

خالد بن سعود يشهد افتتاح القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة

جانب من فعاليات القمة بحضور خالد بن سعود (وام)
31 أكتوبر 2025 01:26

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للعقار والاستثمار»، التي تنظمها مجموعة «سيتي سكيب» حتى 31 أكتوبر الحالي في رأس الخيمة.
وأكد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي أن إمارة رأس الخيمة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش، والعمل، والاستكشاف، والاستثمار، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستند إلى تنوّع اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية متطورة.

خالد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
