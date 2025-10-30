الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الطاقة

سلطان بن محمد بن سلطان يترأس الاجتماع (وام)
31 أكتوبر 2025 01:26

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح أمس الخميس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الثالث لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والخاصة بقطاع الطاقة في إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية.

الإمارات
ولي عهد الشارقة
الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
مجلس الطاقة
