الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة «إلدريدج إندستريز» العالمية

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع تود بوهلي
31 أكتوبر 2025 01:26

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس في مركز دبي المالي العالمي، تود بوهلي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إلدريدج إندستريز» العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتأمين.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتقنيات الحديثة والرياضة، إلى جانب استعراض إمكانات تطوير شراكات استراتيجية تدعم البيئة الاستثمارية في دبي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تمضي قدماً في ترسيخ موقعها كوجهة أولى للاستثمار العالمي، من خلال بيئة اقتصادية مرنة وبنية تشريعية متطورة تدعم الشفافية وتُحفّز النمو في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أن الإمارة تعمل على توفير جميع المقومات التي تضمن سهولة تأسيس وتوسيع الأعمال، وتوفر بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
وأشار سموه إلى أن دبي لا تكتفي بجذب الاستثمارات فقط، بل تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف خلق قيمة اقتصادية حقيقية تدعم أهداف التنمية الشاملة، وتعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متقدم، يتسم بالمرونة والتنافسية العالية.

