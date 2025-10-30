الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع جورج الحديري بحضور محمد الحسيني (وام)
31 أكتوبر 2025 01:27

دبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، امس، مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم.
وأشاد سموّه بعلاقات التعاون الوثيقة والمثمرة التي طالما جمعت بين دولة الإمارات والمجموعة المصرفية العالمية الرائدة، والتي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى عام 1946، مع افتتاح أول فرع للمجموعة في إمارة دبي، حيث شهدت علاقات التعاون بين الجانبين تطوراً لافتاً على مدار أكثر من 80 عاماً. 
وتناول اللقاء، الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، التطور الكبير الذي يشهده القطاع المالي في دولة الإمارات مع دخوله إلى مرحلة جديدة من النمو.
وتم التطرُّق إلى نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة لاسيما على صعيد البنية التحتية وتبنّي وتفعيل معايير الحوكمة الرشيدة، واللوائح والخدمات الممكِّنة للأعمال. 
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة جاذبة رئيسية للاستثمارات وللمؤسسات المالية الدولية الكبرى هي ثمرة بيئة ديناميكية وموثوقة ومحفزة للابتكار المالي، منوهاً سموّه بحرص دبي على توسيع نطاقات الشراكات الفعّالة مع البنوك والمصارف العالمية الرائدة في ضوء رؤيتها طويلة الأمد لبناء بيئة مالية ذات مميزات تنافسية عالية وتتمتع بالمرونة وتحفّز على النمو.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
إتش إس بي سي
