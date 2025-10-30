65.1 مليار درهم صافي أرباح البنوك المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست نتائج أعمال البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، قوة القطاع المصرفي في الدولة والنمو الاقتصادي المتصاعد ونشاط الأعمال، الذي اتضح من خلال نمو صافي أرباح البنوك وزيادة إيراداتها التشغيلية.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة لـ14 بنكاً مدرجاً، أعلنت نتائج أعمالها حتى أمس، فقد ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة قاربت 12.4% على أساس سنوي إلى نحو 65.17 مليار درهم، مقارنة بنحو 57.99 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

وكشف الرصد عن تحقيق تلك البنوك نمواً في إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 12.88% على أساس سنوي إلى 119.53 مليار درهم، مقارنة بنحو 105.884 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأوضح الرصد أن 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت صافي أرباح بعد خصم الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قارب 34.81 مليار درهم بنمو 22% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 28.52 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لافتاً إلى أن 9 بنوك كبيرة مدرجة في أسواق الأسهم في أبوظبي، ودبي تمكّنت (كل منها) من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضريبة يتجاوز المليار درهم ليبلغ إجمالي صافي أرباحها 62.63 مليار درهم، مع تحقيقها إيرادات إجمالية تزيد على 114.54 مليار درهم لتستحوذ على نسبة تربو على 96% من صافي الربح المحقق، وعلى نسبة 95.8% من الإيرادات.

وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، قارب 19 مليار درهم دون تغير يذكر عن صافي الربح المحقق في الفترة ذاته من عام 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 16.05 مليار درهم بنمو 24% مقابل 12.89 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 8.104 مليار درهم بنسبة نمو 18% على أساس سنوي مقابل 6.84 مليار درهم.

وجاء «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بـ 5.68 مليار درهم بنمو 4%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 5.316 مليار درهم وبنمو (15%)، يليه «الإمارات الإسلامي» في المركز السادس بنحو 2.71 مليار درهم (9%)، ثم «دبي التجاري» بقيمة صافي ربح تتجاوز 2.578 مليار درهم بنمو (15.6%) على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 2.08 مليار درهم بنمو (23%).

وجاء «مصرف الشارقة الإسلامي» تاسعاً بصافي ربح 1.105 مليار درهم وبنسبة نمو على 24%، ويليه «بنك الفجيرة الوطني» بصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 945 مليون درهم (45%)، يليه «أم القيوين الوطني» محققاً 465 مليون درهم بنمو (16%)، وتلاه في المركز الثاني عشر «بنك الشارقة» بصافي ربح 435 مليون درهم بنمو 47%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 380 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 31%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بقيمة 316 مليون درهم وبنسبة نمو (49%) على أساس سنوي.

وفيما يخص الإيرادات المحققة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فقد حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوزت 36.7 مليار درهم بنمو 12% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي الأول» بـ 27.65 مليار درهم بنمو 16%، ثم «أبوظبي التجاري» بـ 16.61 مليار درهم (19%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» 9.67 مليار درهم بنمو 6%.

وحلّ «مصرف أبوظبي الإسلامي» خامساً بـ 9.14 مليار درهم وبنمو 14%. وتلاه «الإمارات الإسلامي» بنحو 4.45 مليار درهم وبنسبة زيادة 9%، ثم «دبي التجاري» بقيمة تتجاوز 4.4 مليار درهم، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» بإيرادات 3.89 مليار درهم بنمو 9.6%، فيما جاء «بنك الفجيرة الوطني» تاسعاً بقيمة 2.02 مليار درهم بنمو 10.6%، وحقق «مصرف الشارقة الإسلامي» إيرادات بـ 1.84 مليار درهم بنمو 14.3%، ويليه «مصرف عجمان» بنحو 1.2 مليار درهم.