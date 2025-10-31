الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي مع زيادة الطلب على الذهب بحثا عن صفقات رابحة وبعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4034 دولارا للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر.

فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 3955 دولارا للأوقية.

وخفض البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام ليتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1613.50 دولار وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1474.51 دولار.