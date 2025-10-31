مجلس «ENACT» يناقش الحلول القائمة على التكامل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «أدنوك» غداً الأحد في أبوظبي، أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والعمل الحكومي، في مجلس «ENACT» (تفعيل العمل)، وذلك لاستكشاف الترابط بين هذه القطاعات ومساهماتها في تطوير الحلول المتكاملة اللازمة للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتسريع النمو المستدام وتحقيق الازدهار العالمي.

ويستضيف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، مجلس «ENACT» الذي يقام بالتعاون مع «مصدر» و«XRG» لاستكشاف فرص تطوير حلول مبتكرة وعمليّة لتعزيز مساهمة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل في تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في الجهود الهادفة لضمان مستقبل داعم للنمو التقدم في العالم.

ويستند مجلس (ENACT) إلى التقاليد الإماراتية العريقة التي تراعي قيم الانفتاح والصراحة والتركيز على إيجاد الحلول.

ويسهم هذا الحدث في تعزيز الدور المحوري لأبوظبي في صياغة مستقبل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، وخلق فرص النمو المستدام. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، أكبر حدث عالميّ في قطاع الطاقة، الذي يقام في أبوظبي من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك في المجلس كلٌ من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي دوغ بورغوم، وزير الداخلية، رئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، وجيمس دانلي، نائب وزير الطاقة في الولايات المتحدة، ومعالي جورابيك ميرزا محمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وكينث ديلون، رئيس شركة «أوكسيدنتال»، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، ودارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وتاكايوكي أويدا، المدير التمثيلي والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنبكس»، ودونغ ساب كيم، الرئيس والمدير التنفيذي، «المؤسسة الوطنية الكورية للنفط»، وجيسون ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «وود ماكينزي»، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة «مايكروسوفت»، وجيك لوساريان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جيكو روبوتكس»، وآرثر مينش، المؤسِّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وأندرو فيلدمن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيريبراس»، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول، وتوني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة «بنك أفريقيا المتحد»، وإريك كانتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مويليس».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة: تماشياً مع رؤية القيادة بالاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة لتعزيز النمو المستدام، نحرص على تفعيل مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم عبر مختلف القطاعات، خاصةً في قطاع الطاقة.

وأضاف أن مجلس «ENACT» سيجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل لتوحيد الجهود وضمان توفير الطاقة اللازمة لدعم نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الطاقة وزيادة وفرة إمداداتها، باعتبار هذين القطاعين من الركائز الرئيسة للنمو المستدام والازدهار العالمي، ويتطلب ذلك الاستثمار في منظومات الطاقة الأساسية القادرة على توفير الإمدادات اللازمة لدعم نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من توفير إمدادات الطاقة وشبكات الكهرباء، وصولاً إلى البنية التحتية المتقدمة وعالية الكفاءة للذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أنه تمت إقامة نسختين من مجلس «ENACT»، حيث ركّزت الجلسة الأولى التي أقيمت في أبوظبي في نوفمبر 2024، على أهمية تعزيز الترابط بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واغتنام الفرص المتاحة في مجالَي الطاقة والذكاء الاصطناعي.

فيما عُقدت الجلسة الثانية في يونيو الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وركّزت على النمو، الذي تشهده مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأميركية التي تُعد أكبر اقتصاد في العالم، حيث سيتم بناء أكثر من ثلث مراكز البيانات العالمية الجديدة بحلول عام 2030.