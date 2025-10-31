السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «دراجون أويل» و«بتروناس» في مجالي الاستكشاف والإنتاج

31 أكتوبر 2025 18:51


دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، مذكرة تفاهم مع شركة «بتروناس» الماليزية، ممثلةً بشركتها التابعة «بتروناس كاريغالي إنترناشونال»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالي الاستكشاف والإنتاج وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز.
وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية «دراجون أويل» للنمو العالمي، الهادفة إلى توسيع نطاق عمليات الاستكشاف وتعزيز محفظة الإنتاج، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية محتملة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني والتجاري بين الطرفين، وتحديد فرص لمشروعات مستقبلية مشتركة ضمن قطاع الطاقة.
وتُعد «دراجون أويل» المنتج الرئيس للنفط الخام في تركمانستان وشريكاً استراتيجياً للحكومة التركمانية منذ أكثر من 25 عاماً، وتواصل الشركة تعزيز حضورها الدولي وسعيها لتوسيع فرص النمو في أسواق الطاقة حول العالم.
وقال المهندس عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: تعكس هذه المذكرة التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة مثل شركة بتروناس الماليزية، التي تمتلك خبرات واسعة وتجارب ناجحة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
وقع المذكرة فريد عبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للنمو في «دراجون أويل»، وأزهري محمد شعيد المدير العام الأول للاستراتيجية والتجارة في «بتروناس»، بحضور المهندس عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، ومحمد جكرس عبدالوهّاب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع المنبع في «بتروناس».

دراجون أويل
