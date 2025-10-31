السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات للشحن الجوي تضيف بانكوك إلى شبكة وجهاتها

الإمارات للشحن الجوي تضيف بانكوك إلى شبكة وجهاتها
31 أكتوبر 2025 18:52


دبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن تشغيل رحلة شحن أسبوعية جديدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، في خطوة تعزز توسّع شبكة عملياتها الواسعة عبر شرق وجنوب شرق آسيا، وتُعد الإضافة الجديدة جزءاً من جهود الناقلة لتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً في حركة التجارة، وتتيح لعملائها في المنطقة مرونة أكبر في نقل بضائعهم إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي.
وتُسيّر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها المخصصة إلى 43 وجهة عالمية ضمن شبكتها، منها 11 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا.
وقال بدر عباس، نائب نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن عملياتنا في شرق وجنوب شرق آسيا تعد من بين الأوسع على مستوى شبكتنا العالمية، سواء من حيث عدد الرحلات أو طائرات الشحن أو السعة التشغيلية المتاحة، ومع ذلك، فإن الطلب في تزايد مستمر، ما يجعل من هذه المنطقة الركيزة الأساسية لتوسّعنا خلال عام 2026 وما بعده.
وأضاف: إن أسواق مثل تايلاند وفيتنام أصبحت اليوم المحرّك الجديد للتجارة العالمية، بما تمتلكه من قدرات تصنيع متقدمة واقتصادات رقمية متنامية وبنى تحتية لوجستية عالمية المستوى، ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو عبر توفير خدمات شحن سريعة وموثوقة وفعّالة تربط المنطقة بالعالم.

الإمارات للشحن الجوي
