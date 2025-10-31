«سياحة 365» تروّج لأبوظبي في معرض سوق السفر العالمي بلندن



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك وإحدى شركات مدن، مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن لعام 2025.

وتأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة على الساحة الدولية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي.

وتشارك سياحة 365 في هذا الحدث العالمي الممتد لثلاثة أيام لتقديم عروضها السياحية المتميزة أمام نخبة من قادة وخبراء صناعة السياحة حول العالم، إلى جانب استعراض جهودها المستمرة في التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وتعمل الشركة على إطلاق أنظمة وأدوات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات إدارة الوجهات السياحية في دولة الإمارات، وتعزيز أعمالها في مجال تنظيم الرحلات في الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة.

وقال جوزيف أنطون غراسيس، الرئيس التنفيذي لسياحة 365: متحمسون للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي في لندن، حيث نستعرض ما تتميز به أبوظبي ودولة الإمارات من تجارب ثقافية فريدة وبنية تحتية عالمية المستوى وابتكارات سياحية رائدة، وتؤكد مشاركتنا التزامنا بدعم مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رئيسية على المستوى الدولي، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في قطاع السياحة.

وتشارك سياحة 365 ضمن جناح «اكتشف أبوظبي»، في إطار حملة ترويجية شاملة للإمارة، إذ تسعى من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة والمهنيين في قطاع السفر إلى تعزيز حضور أبوظبي في السوق السياحية العالمية، سواء في سياحة الأعمال أو الترفيه.

وتُعد المشاركة في المعارض الدولية الكبرى مثل معرض سوق السفر العالمي في لندن، جزءاً أساسياً من استراتيجية سياحة 365 الرامية إلى الترويج لمقومات أبوظبي السياحية الفريدة أمام جمهور عالمي واسع، وتشجيع الزوّار على اكتشاف الدولة، ودفع عجلة النمو المستدام في منظومة السياحة.

وتؤكد هذه المشاركة التزام الشركة بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية على مدار العام، وتجمع بين التراث الأصيل والعروض السياحية الحديثة.

وتلعب سياحة 365 دوراً محورياً في دعم استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى رفع عدد الزوار من نحو 24 مليوناً في العام 2023 إلى نحو 39.3 مليون بحلول العام 2030، وقد سجلت الشركة في العام 2024 عاماً قياسياً بإدارة 350 ألف مسافر وتحقيق 250 ألف ليلة فندقية في أبوظبي.