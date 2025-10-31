1.1 مليار درهم صافي أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز صافي أرباحها 1.1 مليار درهم بزيادة 18% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 2.1 مليار درهم مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط الإيجارات والتوسع في محفظة أصولها التجارية والصناعية.

وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 20% لتبلغ 1.7 مليار درهم مع هامش ربح بلغ 79%، في حين ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 16% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، ما يعكس الأداء المتوازن للمجموعة وقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن النتائج القوية تعكس مرونة المجموعة وقدرتها على مواكبة ظروف السوق المواتية وتحقيق قيمة مضافة لعملائها، مشيراً إلى أن خطتها التوسعية التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار درهم منذ العام الماضي أسهمت في تعزيز الطلب على أصولها عالية الجودة.