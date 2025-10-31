53.2 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال أكتوبر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي (23 جلسة تداول)، بنحو 53.2 مليار درهم بعد مكاسب 52 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، وزيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.2 مليار درهم.

وتمكّنت مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء في نهاية الشهر الماضي، حيث ربح مؤشر أبوظبي 91.5 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 219.7 نقطة، وليتمكن مؤشر دبي من تعزيز موقعة فوق مستوى 6 الآف نقطة وتحديداً عند 6059 نقطة، في حين أغلق مؤشر أبوظبي ملامساً مستوى 10100 نقطة رغم انخفاضه بنحو 111 نقطة في آخر يوم تداول من الشهر.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر أكتوبر نحو 79.38 مليار درهم بعد تداول أكثر من 20.95 مليار سهم خلال 551 ألف و663 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة بيع الأجانب (غير العرب)، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 1.27 مليار درهم، بعد استحواذهم على 14.5% من قيمة التداولات الإجمالية وعلى 12% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 8.65 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 9.93 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراءً) بقيمة 33 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 263.34 مليون درهم. واستحوذ الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال شهر أكتوبر، حيث اشتروا أسهماً بقيمة 53.24 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 51.73 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 1.5 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 261.3 مليون درهم كمحصلة (بيع)، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 55.48 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 55.74 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 261.3 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 8.64 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 8.38 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.91% ليصعد بمقدار 91.5 نقطة، ويغلق عند مستوى 10099.9 نقطة، مقارنة مع 1008.37 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الشهر ارتفاع أسعار أسهم 54 شركة مقابل تراجع أسعار 48 شركة، فيما أغلقت 21 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 487 ألفاً و532 صفقة خلال الشهر الماضي، تم من خلالها تداول 16.448 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 64.13 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 1.2 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الشهر 3.111 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.110 تريليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 219.79 نقطة وبنسبة 3.76% عند مستوى 6059.43 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5839.64 نقطة بنهاية الشهر السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 15.25 مليار درهم بعد تداول 4.509 مليار سهم خلال 271 ألفاً و534 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 52 مليار درهم لتبلغ 1.047 تريليون درهم مقارنة بنحو 995 مليار درهم بنهاية الشهر السابق.