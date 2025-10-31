منصور بن محمد: قطاع الطيران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

دبي (وام)

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن الرؤية الاستشرافية والثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي قوة عالمية رائدة في مجال الطيران، ليشكل هذا القطاع اليوم ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة، ومحركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مطار دبي الدولي (DXB)، حيث اطّلع على سير العمل في عدد من الجهات والمرافق الخدمية العاملة في المطار. وأشاد سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود بكفاءة الإجراءات وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية. رافق سموّه خلال الزيارة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وأعضاء المجلس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إن مطارات دبي تمثل اليوم نموذجاً عالمياً في كفاءة التشغيل واستباق المستقبل، بفضل الرؤية الاستراتيجية لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

ونوّه سموّه بالإنجازات الكبيرة المتحققة في قطاع الطيران بدبي، والتي وصفها بأنها تجسّد روح العمل الجماعي بين الجهات الشريكة.

وفي ختام الزيارة، أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ماضية بثقة في تطوير حلول رقمية وممارسات تشغيلية متقدمة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.