الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

466.2 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأول

466.2 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأول
1 نوفمبر 2025 18:59

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 466.2 مليار دولار ارتفاعاً من 451.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023 وبنسبة نمو بلغت 3.1% وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.
وكشفت الإحصاءات أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من 2025 بلغت 73.2% مقابل 26.8% للأنشطة النفطية، موضحة أنه مقارنة بالربع الرابع من 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الأول من 2025 نمواً قدره 0.1% بعدما سجل في الربع الرابع ما قيمته 465.5 مليار دولار.

أخبار ذات صلة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
المصدر: وام
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
الرياضة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
اليوم 12:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©