ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر



أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من آثار التعريفات الجمركية الأميركية، وذلك بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن قيمة الشحنات المصدرة سجلت 59.57 مليار دولار الشهر الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وتراجعت الواردات بنسبة 1.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.52 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.06 مليار دولار.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 16.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.71 مليار دولار بسبب آثار التعريفات الجمركية.