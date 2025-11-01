تذبذب أسواق المال العالمية بعد خفض «الفائدة الأميركية»

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت أسواق المال العالمية أداءً متذبذباً، وسط حالة من الترقب والانتعاش الحذر، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان قرار خفض الفائدة متوقعاً من قِبل المستثمرين، كونه محاولة من «الفيدرالي الأميركي» لدعم النمو الاقتصادي، والذي بدأ يُظهر مؤشرات تباطؤ واضحة، في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم تشكّل تحدياً أمام السياسة النقدية الأميركية.

وعُقد خلال الأسبوع الماضي اجتماعٌ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، والذي حمل بعض التطورات الإيجابية، لكنها لم تؤثر بشكل واضح على الأسواق المالية.

«وول ستريت»

جاءت التحركات متباينة في «وول ستريت»، فبعد موجة صعود أولية، تراجعت بعض المؤشرات مع تصريحات رئيس «الفيدرالي الأميركي» الحذرة، والذي أشار إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر المقبل ليس أمراً مضموناً، وهو ما حدّ من حماس المستثمرين، وأدى إلى تقليص المكاسب التي حققتها الأسواق.

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 0.26%، بينما صعد «ناسداك المركب» 0.61%، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 0.09%، ورغم أن الارتفاعات جاءت محدودة، فإنها تعكس تفاؤلاً محسوباً لدى المستثمرين الذين يوازنون بين فوائد خفض الفائدة والمخاطر المرتبطة بالتضخم.

أسواق أوروبا

أظهرت المؤشرات في أوروبا أداءً متبايناً يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في القارة، حيث أغلق مؤشر «فوتسي 100» في لندن متراجعاً بنسبة 0.4%، في حين تراجع «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.65%، وسط ضغوط من أسهم التكنولوجيا والقطاع الصناعي، كما سجّل مؤشر «داكس» الألماني تراجعاً محدوداً بنسبة 0.7%.

الأسواق الآسيوية

تفاعلت الأسواق الآسيوية بحيوية أكبر مع القرار الأميركي، إذ شهدت موجة ارتفاع واسعة في معظم المؤشرات الرئيسية، حيث قفز مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنحو 2.1%، مدفوعاً بتراجع الين وارتفاع أسهم التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4%.

في المقابل، كانت التحركات في أسواق الصين القارية أكثر تحفظاً، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي وضعف الطلب الداخلي، رغم الإشارات الإيجابية من واشنطن.

جيوب هوائية محفزة

ويرى محللون أن خفض الفائدة الأميركية قد يشجّع تدفق السيولة نحو الأسواق العالمية، ويدعم الأصول الخطرة على المدى المتوسط، في وقت يحذر فيه المستثمرون من أن التضخم الأميركي لا يزال مرتفعاً بما يكفي ليدفع الفيدرالي إلى التوقف عن الخفض أو حتى إعادة النظر في السياسة التيسيرية إذا ارتفعت الأسعار مجدداً.

ومع انتهاء سلسلة من الأحداث الكبرى، مثل اجتماع الفيدرالي وإعلانات الأرباح التكنولوجية والمحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، من المنتظر أن تشهد الأسواق ما يصفه المحللون بـ «جيوب هوائية محفزة»، أي فترات من التذبذب المفاجئ من دون اتجاه واضح.