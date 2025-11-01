الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

805.6 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال أكتوبر

805.6 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال أكتوبر
1 نوفمبر 2025 19:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»

أعلنت سوق دبي الحرة استمرار تحقيق مبيعاتها الشهرية مستويات قياسية مع تسجيلها أرقاماً غير مسبوقة خلال أكتوبر الماضي بلغت 805.6 مليون درهم «220.7 مليون دولار»، وذلك قبل شهرين من إسدال الستار على موسم 2025.وواصلت السوق الحفاظ على زخم نموها المطّرد في ثمانية من أصل عشرة أشهر، ليحلّ أكتوبر في المرتبة الأولى بين الأشهر الثمانية التي حققت أرقاماً قياسية في عام 2025، إذ تجاوزت مبيعاته الرقم القياسي السابق المسجّل في أكتوبر 2023، والبالغ 692 مليون درهم.
كما سجّل شهر أكتوبر ثالث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ سوق دبي الحرة، بعد الرقم القياسي التاريخي البالغ 821.4 مليون درهم «225 مليون دولار أمريكي» المسجل في ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بداية العام حتى تاريخه 6.88 ملياردرهم «1.885 مليار دولار»، بزيادة قدرها 8.72%، أو ما يعادل 552 مليون درهم «151 مليون دولار» مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحافظت العطور على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً محققة 139.9مليون درهم في أكتوبر، تلتها المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية مسجلة 97.2 مليون درهم مدفوعة بموسم عيد الأضواء «ديوالي» والجاذبية الدائمة للمعدن الثمين بوصفه سلعة فاخرة وذات قيمة ثقافية وتقليدية في الوقت ذاته.
وواصلت السلع الرئيسة الأخرى، ضمن قائمة السلع الأربع الأفضل أداءً دفع عجلة مبيعات شهر أكتوبر، بما فيها السكاكر والحلويات التي سجلت أعلى مبيعات لها على الإطلاق محققة 78 مليون درهم مدعومة بالنجاح المستمر لمنتج «شوكولاتة دبي» كما حققت هذه السلعة الفرعية أعلى مبيعات فردية، بإجمالي مبيعات وصل إلى 34 مليون درهم بعد بيع 428,000 قطعة، أي ما يعادل 71 طنّاً موزعة على تسع علامات تجارية خلال شهر أكتوبر.
وكان لأداء متاجر الأزياء الفاخرة، أثر ملحوظ في تعزيز مبيعات شهر أكتوبر بعدما قفزت مبيعاتها 43.5% بالمقارنة مع أكتوبر 2024.
وسجلت جميع منافذ سوق دبي الحرة في مختلف المواقع أداءً متميزاً، حيث ارتفعت مبيعات الصالة (A) 27.4%، تلتها الصالة (B) 21.5%، والصالة (C) 21.9%، في حين حققت الصالة D زيادة قدرها 11.2%، والمبنى رقم (2) 13.1% فيما سجلت بوابات (القادمون) نمواً بلغ 18.3%، رغم المنافسة القوية داخل المطار.
فيما لوحظ استمرار الزخم في المبيعات عبر المناطق والأسواق الرئيسة، إذ ارتفعت المبيعات للمسافرين المتجهين إلى أفريقيا، والأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى، ودول المحيط الهادئ بنسبة تزيد على 20%.
وسجلت روسيا زيادة مقدارها 14.2%، بينما قفزت المبيعات إلى أفريقيا 18.5%، أما شبه القارة الهندية فبلغ معدل النمو 6.62%.
ومع اقتراب السوق الحرة من الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتأسيسها في العشرين من ديسمبر، تشير جميع التوقعات إلى أن 2025 سيكون عاماً مميزاً آخر في مسيرتها.

آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
الرياضة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
اليوم 12:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©