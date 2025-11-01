805.6 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال أكتوبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت سوق دبي الحرة استمرار تحقيق مبيعاتها الشهرية مستويات قياسية مع تسجيلها أرقاماً غير مسبوقة خلال أكتوبر الماضي بلغت 805.6 مليون درهم «220.7 مليون دولار»، وذلك قبل شهرين من إسدال الستار على موسم 2025.وواصلت السوق الحفاظ على زخم نموها المطّرد في ثمانية من أصل عشرة أشهر، ليحلّ أكتوبر في المرتبة الأولى بين الأشهر الثمانية التي حققت أرقاماً قياسية في عام 2025، إذ تجاوزت مبيعاته الرقم القياسي السابق المسجّل في أكتوبر 2023، والبالغ 692 مليون درهم.

كما سجّل شهر أكتوبر ثالث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ سوق دبي الحرة، بعد الرقم القياسي التاريخي البالغ 821.4 مليون درهم «225 مليون دولار أمريكي» المسجل في ديسمبر 2024.

وبلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بداية العام حتى تاريخه 6.88 ملياردرهم «1.885 مليار دولار»، بزيادة قدرها 8.72%، أو ما يعادل 552 مليون درهم «151 مليون دولار» مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظت العطور على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً محققة 139.9مليون درهم في أكتوبر، تلتها المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية مسجلة 97.2 مليون درهم مدفوعة بموسم عيد الأضواء «ديوالي» والجاذبية الدائمة للمعدن الثمين بوصفه سلعة فاخرة وذات قيمة ثقافية وتقليدية في الوقت ذاته.

وواصلت السلع الرئيسة الأخرى، ضمن قائمة السلع الأربع الأفضل أداءً دفع عجلة مبيعات شهر أكتوبر، بما فيها السكاكر والحلويات التي سجلت أعلى مبيعات لها على الإطلاق محققة 78 مليون درهم مدعومة بالنجاح المستمر لمنتج «شوكولاتة دبي» كما حققت هذه السلعة الفرعية أعلى مبيعات فردية، بإجمالي مبيعات وصل إلى 34 مليون درهم بعد بيع 428,000 قطعة، أي ما يعادل 71 طنّاً موزعة على تسع علامات تجارية خلال شهر أكتوبر.

وكان لأداء متاجر الأزياء الفاخرة، أثر ملحوظ في تعزيز مبيعات شهر أكتوبر بعدما قفزت مبيعاتها 43.5% بالمقارنة مع أكتوبر 2024.

وسجلت جميع منافذ سوق دبي الحرة في مختلف المواقع أداءً متميزاً، حيث ارتفعت مبيعات الصالة (A) 27.4%، تلتها الصالة (B) 21.5%، والصالة (C) 21.9%، في حين حققت الصالة D زيادة قدرها 11.2%، والمبنى رقم (2) 13.1% فيما سجلت بوابات (القادمون) نمواً بلغ 18.3%، رغم المنافسة القوية داخل المطار.

فيما لوحظ استمرار الزخم في المبيعات عبر المناطق والأسواق الرئيسة، إذ ارتفعت المبيعات للمسافرين المتجهين إلى أفريقيا، والأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى، ودول المحيط الهادئ بنسبة تزيد على 20%.

وسجلت روسيا زيادة مقدارها 14.2%، بينما قفزت المبيعات إلى أفريقيا 18.5%، أما شبه القارة الهندية فبلغ معدل النمو 6.62%.

ومع اقتراب السوق الحرة من الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتأسيسها في العشرين من ديسمبر، تشير جميع التوقعات إلى أن 2025 سيكون عاماً مميزاً آخر في مسيرتها.