«إس كيه إتش» يستثمر 500 مليون درهم في «منتجع الكوف» برأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

أعلن كل من المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش» و«روتانا» اتفاقية إدارة فندقية لمنتجع الكوف روتانا في رأس الخيمة، حيث يستحوذ المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش» على العقار الشهير مع استثمار يقارب 500 مليون درهم للاستحواذ على المنتجع وتطويره، بينما ستتولى روتانا مجدداً كامل جوانب الإدارة والعمليات لمدة 15 سنة إضافية بدءاً من 1 ديسمبر 2025 تمثل هذه الشراكة حقبة نمو جديدة لأحد معالم الضيافة الأكثر شهرة في الإمارات، وتعكس ثقة الطرفين بقطاع السياحة والاستثمار المزدهر لدولة الإمارات.

وجرى حفل التوقيع بين صقر كمال حسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش»، ومكرم الزير، نائب الرئيس للتطوير في شركة «روتانا»، على هامش ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ في دبي، بحضور نخبة من الشخصيات المميزة والقادة المعنيين بقطاع الضيافة.

وستتولى «روتانا» مجدداً الإدارة الكاملة للفندق، لتستلم بشكل مباشر مسؤولية عملياته وأدائه التجاري وتجربة الضيوف خلال مرحلة التحول الشامل التي يشهدها وتؤكد هذه الخطوة ريادة «روتانا» التشغيلية وشراكاتها الراسخة مع المُلّاك في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يعكس تركيز الشركة على الكفاءة وتكامل هوية علامتها التجارية، وتقديم قيمة استثنائية للضيوف وجميع الشركاء.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا:«يُعد منتجع الكوف روتانا من أبرز وجهاتنا وأقربها إلى قلوبنا، ويسعدنا أن نقوده اليوم نحو فصل جديد ومميز في مسيرته، وبالعمل جنباً إلى جنب مع المكتب العائلي الخاص (إس كي إتش)، نجمع بين الرؤية والخبرة لإعادة صياغة منتجع يعكس حقاً روح إمارة رأس الخيمة وجوهر علامة روتانا، هذه الشراكة تتجاوز مفهوم الإدارة، فهي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة ممكنة لضيوفنا وضمان أن يعكس كل إقامة الدفء والجودة والعناية التي تميز روتانا».

وقال صقر كمال حسن: «تتمحور رؤيتنا في المكتب العائلي الخاص (إس كيه إتش) حول رسم مفهوم جديد لمجال الضيافة من خلال الاستثمارات التي تولد قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعكس توقيع اتفاقية الإدارة مع روتانا التزامنا المشترك بالتميز والاستدامة والأصالة المحلية، كما يمثل تطوير منتجع الكوف روتانا طموحنا لتوفير تجارب ضيافة عالمية تتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للاستثمار والقيادة المسؤولة في قطاع الضيافة، ونحن واثقون بأن المرحلة القادمة ستعزز من مكانة المنتجع وجهة رائدة في المنطقة مدعومةً باستراتيجية مركزة وأثر طويل الأمد».

وسيتضمن الاستثمار التي تتجاوز قيمته 500 مليون درهم إماراتي عملية الاستحواذ على المنتجع والتجديد الشامل لغرف الضيوف والفيلات والمطاعم والمرافق الترفيهية. إلى جانب ذلك، يشمل المخطط الرئيسي للمنتجع تحسينات معمارية وجمالية مع خطة مستقبلية لتطوير محتمل لأبراج بإطلالات بحرية بانورامية، إضافةً إلى تبنّي معايير متقدمة للاستدامة. يتماشى التطوير بشدة مع استراتيجية السياحة في رأس الخيمة والتطلعات الوطنية للقيادة المستدامة في قطاع السياحة.