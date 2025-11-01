الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تتصدَّر السعة المقعدية بالشرق الأوسط في نوفمبر

مسافرون عبر مطار زايد الدولي (الاتحاد)
2 نوفمبر 2025 02:29

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتصدّر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران من بداية العام، وفي نوفمبر الجاري تسجِّل الدولة 7.86 مليون مقعد، مقارنة مع 7.28 مليون مقعد، بنمو %8.1، لتستحوذ على حصة %21.2 من إجمالي السعة المقعدية بالمنطقة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.
 وأشارت البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسجّل إجمالي 37 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر نوفمبر الجاري، بنمو %9.4 مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وبذلك تبلغ حصة الإمارات من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة في نوفمبر %21.2.
وفيما يتعلق بمطارات المنطقة، يُحقِّق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في نوفمبر بواقع 1.56 مليون مقعد، مقارنة مع 1.42 مليون مقعد في نوفمبر الماضي، بنمو 9.7%، في وقت استمر فيه مطار دبي الدولي في تصدُّر مطارات المنطقة بالسعة المقعدية في نوفمبر الجاري بواقع 5.29 مليون مقعد، مقارنة مع 5 ملايين مقعد في نوفمبر 2024، بنمو 5.6%%، يليه مطار الدوحة الدولي بـ 2.74 مليون مقعد، بنمو 7.6%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 2.6 مليون مقعد، بنمو 5.3%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.2 مليون مقعد، بنمو 11.5%.
وسجّل مطار الشارقة الدولي أعلى نمو في السعة المقعدية لنوفمبر الجاري بواقع 18.3%.

الشرق الأوسط  
تفصيلاً حول السعة المقعدية لدول المنطقة، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات، بإجمالي السعة المقعدية في نوفمبر بواقع 7.18 مليون، مقعد مقارنة مع 6.7 مليون مقعد في نوفمبر من العام الماضي، بنمو 6.6%، ثم قطر بواقع 2.7 مليون مقعد، مقارنة مع 2.5 مليون مقعد، بنمو 7.6%، تليها إيران بواقع 1.1 مليون مقعد، مقارنة مع 1.5 مليون مقعد، بتراجع 25.4%، ثم الكويت بواقع 899.8 ألف مقعد، مقارنة مع 826 ألف مقعد، بنمو 8.9%، ثم عُمان بواقع 778.5 ألف مقعد، مقارنة مع 744.8 ألف مقعد، بنمو 4.5%، ثم الأردن بواقع 565 ألف مقعد، مقارنة مع 446.9 ألف مقعد، بنمو 26.4%، ثم البحرين بواقع 555.9 ألف مقعد، مقارنة مع 539.2 ألف مقعد، بنمو 3.1%، ثم العراق بواقع 314.6 ألف مقعد، مقارنة مع 397.5 ألف مقعد، بتراجع 20.9%%.

الناقلات الوطنية 
فيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدَّر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة، بواقع 3.27 مليون مقعد في نوفمبر الجاري، مقارنة مع 3 ملايين مقعد في نوفمبر من العام الماضي، بنمو 6.3%، فيما سجّلت «الاتحاد للطيران» أعلى نمو في السعة المقعدية، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة، بواقع 23.8% لتسجل 1.3 مليون مقعد في نوفمبر، مقارنة بمليون مقعد في نوفمبر من العام الماضي، أما «فلاي دبي» فتسجل 1.3 مليون مقعد في نوفمبر الجاري، مقارنة مع 1.1 مليون مقعد في نوفمبر من العام الماضي، بنمو 12.6%، وتسجّل «العربية للطيران» 895.5 ألف مقعد في نوفمبر الجاري، مقارنة مع 754.3 ألف مقعد في نوفمبر العام الماضي، بنمو 18.7% لتكون الثانية في نمو السعة المقعدية بعد «الاتحاد للطيران»، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة.

مطارات الدولة
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، استقبلت مطارات الدولة نحو 102.9 مليون مسافر، محققة نسبة نمو بلغت 5.3% مقارنة بـ 97.9 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعكس استدامة النمو والقدرة التنافسية العالية للقطاع، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

