100 مليار درهم صفقات «أديبك» خلال 3 سنوات



واصل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» دوره الرائد عالمياً في تسريع وتيرة التقدم وتعزيز القيمة وإيجاد الحلول المبتكرة، في ظل الترابط والتكامل بين الذكاء الاصطناعي والطاقة في صياغة مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة العالمي.

ونجح «أديبك»، خلال النسخ الثلاث الماضية، في تحقيق صفقات تجارية وعوائد اقتصادية لقطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 27 مليار دولار «99.2 مليار درهم»، عبر مختلف القطاعات، ليواصل تأثيره الإيجابي في دفع مسيرة النمو وتعزيز التعاون عبر منظومة الطاقة العالمية.

وشهد «أديبك 2022» إبرام صفقات تجارية بقيمة 8.2 مليار دولار بين الشركات المشاركة، فيما حقق «أديبك 2023» عوائد اقتصادية لقطاع الطاقة العالمي بلغت 8.8 مليار دولار، إضافة إلى عوائد تزيد على 350 مليون دولار لعدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، فيما أثمرت النسخة الـ 40 من «أديبك 2024» عن تحقيق صفقات تجاوزت 10 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات.