معرض «أديبك» يصل بفنادق أبوظبي إلى «الإشغال الكامل»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصل فنادق في أبوظبي إلى درجة الإشغال الكامل خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، الذي ينطلق الاثنين الموافق 3 من نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، ومن المتوقّع أن يستقطب أكثر من 205 آلاف زائر، ليُحدث حراكاً سياحياً في أبوظبي من مختلف الأسواق العالمية.

ونجح مركز «أدنيك» أبوظبي، في استضافة أكثر من 205 فعاليات في العام 2024، واستقبال أكثر من 2.4 مليون زائر، ما عزّز مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي، وحصدت إمارة أبوظبي جائزة «الوجهة الرائدة لسياحة الأعمال» في الشرق الأوسط ضمن جوائز السفر العالمية 2025.قال كريم نحاس، مدير عام مجمع كابيتال سنتر لفنادق روتانا في أبوظبي، إن الطلب على معرض «أديبك» سيكون الأفضل للدورة الحالية، مشيراً إلى أن جميع فنادق «روتانا كابيتال سنتر» الثلاثة، والتي تبلغ سعتها نحو ألف غرفة، تسجِّل إشغالاً كاملاً، ليس فقط خلال أيام انعقاد المعرض، بل قبل بيوم وبعد المعرض بيوم.وأشار نحاس إلى أن قاعات اجتماعات الفنادق الثلاثة، البالغ عددها 14 قاعة، مشغولة بالكامل أيضاً خلال أيام المعرض.

وأضاف: «النزلاء الدوليون يشكلّون نحو 80% من نزلاء الفنادق من زوار المعرض، حيث إن نسبة كبيرة منهم من دول أوروبا وأميركا والدول العربية».

وتوقّع نحاس نجاحاً مبهراً للمعرض العام الحالي وأن يحقق نمواً بالطلب، مقارنة بالعام الماضي.

وقال سايد طيون، مدير عام فندق إنتركونتيننتال وإنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي، إن الفندق يسجِّل إشغالاً كاملاً خلال معرض «أديبك».

وأشار إلى أن الربع الأخير من العام يشهد إشغالاً قوياً بسبب زيادة الطلب وذروة الموسم السياحي وزيادة الفعاليات والمعارض.

وفي نفس السياق، قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر، «يستعد الفندق لاستقبال زوار معرض «أديبك»، حيث يشهد الفندق إقبالاً لا مثيل له خلال المعرض.

وأضاف علي باز: «نتوقع إشغالاً كاملاً بسبب الطلب الكبير على المعرض من المشاركين والزوار».

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فإن ذروة الموسم السياحي في أبوظبي عادة تكون في الأشهر الأخيرة من العام، حيث شهدت فنادق الإمارة خلال الأشهر بين سبتمبر حتى نهاية العام 2024 أعلى معدلات في إشغال وعدد النزلاء، فالإمارة استقطبت 1.92 مليون نزيل فندقي في هذه الفترة من العام 2024، بينما سجّلت فنادقها متوسط إشغال بلغ 78%.

وشهد شهر نوفمبر أعلى متوسط إشغال في العام الماضي، مقارنة بأشهر العام، بواقع 86%، في وقت بلغ عدد نزلاء فنادق في أبوظبي في نوفمبر الماضي 480 ألف نزيل.

وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 4800 فعالية أعمال ومؤتمرات ومعارض واجتماعات وحوافز، استقطبت أكثر من 1.1 مليون زائر، بحسب الدائرة.

وتُعقد فعاليات «أديبك»، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، وسيسلّط الضوء على الدور المهم لأبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، ويُتوقَّع أن يحضر الحدث الذي تنظمه «أدنوك» أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات، لاستكشاف الفرص وتسريع تطوير وتطبيق الحلول التي تساهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة.