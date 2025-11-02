15 شركة إماراتية تشارك بملتقى «بيبان 2025» في السعودية

الرياض (الاتحاد)

تشارك 15 شركة إماراتية بملتقى «بيبان 2025» في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية «منشآت»، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، وذلك لإبراز ما وصلته الدولة من تطور شامل في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار.

وتضم قائمة الشركات الإماراتية المشاركة 11 شركة ناشئة تشارك في الملتقى ضمن «باب الشركات الناشئة»، الهادف إلى إبراز النماذج الريادية للدولة، وتسليط الضوء على المشاريع الواعدة وربطها بمنظومة ريادة الأعمال عالمياً، إضافةً إلى 4 علامات تجارية إماراتية تشارك في «باب الامتياز التجاري» الذي يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الأعمال والشراكات.

ويشارك في ملتقى «بيبان 2025» أكثر من 150 دولة، وأكثر من 200 متحدث محلي وعالمي، وأكثر من 1000 عارض من رواد الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين، إلى جانب المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، في تجربة فريدة تُسهم في بناء شبكة علاقات عالمية، وفرص استثمارية متعددة.

وسيشهد ملتقى «بيبان 2025» نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2025، التي تُعد أكبر مسابقة عالمية لروّاد الأعمال، حيث يتنافس 100 مشروع ريادي في قطاعات حيوية واسعة من 46 دولة حول العالم، على جوائز مالية تفوق قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي، في حدث يجمع نخبة عالمية من المستثمرين والخبراء.