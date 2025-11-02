«أدنوك» و«جيكو روبوتيكس» توقعان 3 اتفاقيات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك» و«جيكو روبوتيكس»، توسيع شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لاستكشاف فرص الاستفادة من حلول الروبوتات والذكاء الاصطناعي عبر عمليات «أدنوك»، وتدريب الكفاءات الإماراتية على المهارات التي تواكب المستقبل.تم توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) في أبوظبي، وتشمل تطبيق تقنيات متقدمة على مدى عدة سنوات في شركة «أدنوك للغاز»، وتطوير برامج تدريبية مشتركة مع «أكاديمية أدنوك الفنية»، إلى جانب تطبيق حلول الروبوتات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أصول «أدنوك» بهدف رفع الكفاءة، وتقليل فترات إيقاف العمليات، ودعم إجراءات الصيانة المستندة إلى البيانات.

ووقّعت «إيه آي كيو»، المشروع المشترك بين «أدنوك» وشركة «بريسايت»، الاتفاقية الأولى التي تمثل شراكة تمتد لعدة سنوات مع «جيكو روبوتيكس» لتطبيق نظام التشغيل «Cantilever» عبر الأصول التابعة لشركة «أدنوك للغاز»، في خطوة تمهد لدخول «إيه آي كيو» إلى قطاع الروبوتات.

كما تم توقيع اتفاقية منفصلة بين «أدنوك» و«جيكو روبوتيكس» لاستكشاف فرص توسيع الاستفادة من حلول الروبوتات المتقدمة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية تصنيع أنظمة روبوتية داخل دولة الإمارات، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي تلبي المتطلبات التشغيلية لـ«أدنوك».

بينما جمعت الاتفاقية الثالثة بين «جيكو روبوتيكس» و«أكاديمية أدنوك الفنية» بهدف التعاون في تطوير برامج تدريبية.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ومختلف القطاعات الحيوية، وتستمر (أدنوك) في الاستفادة من الأدوات والحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في مراحل وجوانب عملها كافة، بما يُساهم في رفع الكفاءة وتعزيز السلامة وتحسين الأداء عبر العمليات التشغيلية، وتمثّل هذه الاتفاقيات الثلاث خطوة مهمة جديدة في مساعينا لنصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في العالم، من خلال تسريع تطبيق حلول الروبوتات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة».

من جانبه، قال جيك لوساراريان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيكو روبوتكس»: «هناك سباق عالمي لتحقيق الريادة في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي، وشركات الطاقة التي ستتصدّر هذا السباق لن تكتفي بالاستفادة من التكنولوجيا، بل ستتحوّل إلى شركات تكنولوجية، وتتمثل الطريقة الوحيدة للفوز في هذا السباق في جمع البيانات المادية باستخدام الروبوتات، والاستفادة من القدرات البشرية والأداء الآلي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تغذّيها تلك البيانات. وهناك قلة من الشركات التي تدرك هذه الحقيقة، وتعد 'أدنوك' من الرواد في هذا المجال».