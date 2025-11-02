«إنفرا إكس» و«Cumulocity» توقعان مذكرة تفاهم لدعم الابتكار

دبي (الاتحاد)

وقعّت «إنفرا إكس» التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «Cumulocity»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم منصات إنترنت الأشياء.

وتُرسّخ هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف استكشاف فرص تطوير حلول إنترنت الأشياء، وتنمية الأعمال المشتركة، وتنفيذ مشاريع كبرى ذات اهتمام مشترك.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين ياسر عبدالله البهندي، مدير إدارة الشؤون التجارية في «إنفرا إكس» ونصري ناصر الدين، نائب الرئيس لشركة Cumulocity لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»: «تعكس مذكرة التفاهم مع Cumulocity التزام (إنفرا إكس) الاستراتيجي بالمساهمة في تعزيز الجاهزية للمستقبل الرقمي في دولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الابتكار في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تُعزّز الذكاء والكفاءة والاستدامة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد مترابط ومتقدّم تقنياً».وستركّز الشراكة على تطوير استراتيجية دخول مشتركة إلى السوق (Go-To-Market)، تجمع بين البنية التحتية الرقمية القوية والخبرة المحلية لدى «إنفرا إكس» والقدرات التقنية المتقدمة لشركة Cumulocity في مجال إنترنت الأشياء، وسيسهم هذا التعاون في تمكين المؤسسات وشركات المرافق ومبادرات المدن الذكية من تطبيق تقنيات الاتصال الذكي، بما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.