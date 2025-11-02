محمد كركوتي يكتب: شراكات الإمارات.. تدفق العوائد

لا تتوقف الخطة الاستراتيجية في الإمارات، من جهة برنامج الشراكات الاقتصادية المتنوعة، عن تحقيق مزيد من العوائد للبلاد، ليس من ناحية الوصول إلى مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» فحسب، بل تكريس علاقات دولية مستدامة وأكثر شمولية، تقوم أساساً على تحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف، ففي غضون أقل من أربع سنوات، تم إبرام 26 اتفاقية شراكة، مع دول وتكتلات، تترك وقعها بصورة واضحة على خريطة التجارة العالمية ككل، هذا البرنامج يشهد مزيداً من الحراك، ما يساهم في تعزيز محركات التنمية الوطنية، ويرفع من حجم مساهمته في بلوغ الهدف المحوري المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 تريليونات درهم. ويبدو واضحاً أن الطريق باتت ممهدة لتحقيق هذا الهدف، واستكمال الخريطة الاقتصادية الشاملة.

اليوم تبلغ تجارة الإمارات (على سبيل المثال) مع 5 دول أعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» 880 مليار درهم، وهي سائرة نحو الارتفاع في المرحلة المقبلة، مع تطوير الشراكات معها، إلى جانب العمل على فتح أبواب لشراكات جديدة أخرى. فهذا المنتدى الذي يضم 21 بلداً، يسيطر في الواقع على ما يقارب 60% من حجم الاقتصاد العالمي.

وتجمع الإمارات علاقات متينة مع كل هذه الدول، وهذه الأخيرة تعمل من جهتها على توفير كل الظروف، التي تضمن تطوير ما هو قائم بالفعل، وإطلاق مسارات لشراكات جديدة. فالإمارات أثبتت في غضون سنوات قليلة أنها نموذج اقتصادي ناجح، عبر ما طرحته من مشاريع ومبادرات، ساهمت في التحولات الاقتصادية الدولية عموماً.

لا حدود أمام الانفتاح الاقتصادي (ولاسيما التجاري) للإمارات. فقد أسهم بفترة زمنية قصيرة، في الوصول إلى الأسواق الدولية، خصوصاً تلك التي توصف «بسرعة النمو». فهذه الأخيرة تمثل أرضية خصبة للحراك التجاري بشكل عام، وكل الاقتصادات الكبرى تسعى للوصول إليها، وتدعيم العلاقات معها والعمل على استدامتها. من هنا، يمكن النظر إلى ما وصل إليه حجم التبادل التجاري للإمارات على المستوى الدولي، حيث بلغ 816 مليار دولار في العام الماضي. ومن المتوقّع أن يرتفع بنهاية العام الجاري إلى مستويات تتناغم مع طبيعة نشاط الحراك الإماراتي. الشراكات الاستراتيجية للبلاد، تؤكد مرة أخرى، أن آفاق الرؤية الوطنية الشاملة لا تتوقف عند حد.