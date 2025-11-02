«إتش إس بي سي» يدعم طيران الإمارات في شراء طائرات «A350»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك «إتش إس بي سي - HSBC» اليوم عن تكليفه بتمويل شراء ست طائرات من طراز إيرباص A350-900 لشركة طيران الإمارات من خلال «عقد تشغيل ياباني مع خيار الشراء»JOLCO«، إذ تم حتى هذه اللحظة تمويل خمس منها ويجري العمل على استكمال تمويل الأخيرة، لتعود بذلك الناقلة إلى «سوق التأجير التشغيلي الياباني» بعد مرور ست سنوات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك أتاحت هذه الصفقة الفرصة لشركة طيران الإمارات لتنويع مصادر تمويلها وقاعدة سيولتها النقدية بما يتجاوز مصادر التمويل التقليدية.

وبهذه المناسبة، استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جورج الحدّاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» القابضة، للاحتفال بهذه الصفقة التي تقوم على أساس علاقة شراكة ونمو مشترك امتد لأكثر من أربعين عاماً.

وحضر اللقاء كل من سمير عساف، رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط القابضة HMEH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والمستشار الأول لمجموعة «HSBC»، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود HBME، وسليم كيرفنجه، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في الإمارات، وشيخة المرّي، رئيس الخدمات المصرفية لبنك «HSBC» في الإمارات بينما حضر من مجموعة الإمارات كل من مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة، ونيرمال جوفينداداس، نائب رئيس أول، الخزانة وإدارة المخاطر للمجموعة، ودهيراج لولا، نائب رئيس، خزانة المجموعة «التمويل».

وقال محمد المرزوقي إنه لطالما قام البنك على مدى الأربعين عاماً الماضية بدعم مسيرة طيران الإمارات منذ تسلمها لأول طائرة حتى وصولها إلى مكانتها الرائدة اليوم كواحدة من أهم الناقلات الجوية الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أنه من شأن صفقة التمويل الأخيرة هذه أن تؤكد على متانة العلاقة القائمة بين الجانبين وعلى ثقتنا المشتركة بأهمية قطاع الطيران في دولة الإمارات.

وأكد التزام البنك الراسخ بربط الشركات المحلية الرائدة مثل طيران الإمارات برأس المال والفرص العالمية.

ودخلت طائرة إيرباص A350-900 إلى الخدمة في أسطول طيران الإمارات في نوفمبر 2024، ويتضمن التصميم الجديد لهذه الطائرة الحديثة عريضة البدن أحدث التقنيات والديناميكيات الهوائية والمواد خفيفة الوزن ومحركات الجيل الأحدث التي توفر ميزة خفض استهلاك الوقود بنسبة 25% وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعاون بنك «HSBC» وطيران الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية في العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك ترتيب أول صفقة صكوك مضمونة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات، حيث اعتبرت هذه الصفقة، في حينها، أكبر صفقة لإصدار السندات في أسواق رأس المال مدعومة من قبل وكالة ائتمان الصادرات في قطاع الطيران.