«أدنوك» و«مصدر» و«XRG» و«مايكروسوفت» تُبرم شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «أدنوك» و«مصدر» و«XRG» و«مايكروسوفت»، أمس، اتفاقية استراتيجية مهمة لتسريع نشر الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة لأعمال «أدنوك»، وذلك بالتزامن مع تقديم حلول الطاقة اللازمة لدعم النمو العالمي لـ «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

جاء هذا الإعلان خلال مجلس «ENACT - تفعيل العمل».

واستناداً إلى علاقة الشراكة الراسخة بين «أدنوك» و«مايكروسوفت»، تُمكّن هذه الاتفاقية مصدر و«XRG» من تطوير مشروعات وبنية تحتية مستدامة للطاقة لدعم التوسع العالمي لمايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «أدنوك» و«مايكروسوفت» في تطوير «وكلاء ذكاء اصطناعي» ونشر استخدامها لتعزيز الاستقلالية الذاتية للعمليات ورفع كفاءتها استناداً إلى نجاح «أدنوك» في نشر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة لأعمالها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على القيام بدور رائد في الجهود الهادفة لتنفيذ نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خاصةً الذكاء الاصطناعي الذي يستمر في إعادة صياغة آليات خلق وتعزيز القيمة في مختلف القطاعات وضمن هذه الجهود، تعمل (أدنوك) و(مصدر) و(XRG) على إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل ومجالات أعمالها، كما تعمل على تطوير أنظمة الطاقة التي ستدعم تشغيل حلول ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال شراكتنا وتعاوننا مع (مايكروسوفت) نفتح آفاقاً جديدةً لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأداء، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل».

من جانبه قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مايكروسوفت: «لا يمكن لأي شركة أو قطاع بمفرده تلبية متطلبات هذه المرحلة، ويتطلب تسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامةً وأماناً وشمولاً في قطاع الطاقة، التعاون بشكل وثيق بين الحكومات ومورِّدي الطاقة وشركات التكنولوجيا والمبتكرين في كل مكان».