«أديبك 2025» منصة عالمية لصياغة مستقبل قطاع الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)



تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، والتي تستمر حتى 6 نوفمبر الحالي في مركز «أدنيك أبوظبي».

وأكد خبراء لـ «الاتحاد» أهمية الحدث في ترسيخ مكانة أبوظبي في قيادة قطاع الطاقة عالمياً، موضحين أن «أدبيك» يُعد ملتقى رئيساً يجمع قيادات وقطاعات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، ما يوفر فرصاً مثالية للشركات الوطنية لتعزيز أعمالها.

ويُتوقَّع أن يحضر الحدث، الذي تنظمه «أدنوك»، أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات، لاستكشاف الفرص، وتسريع تطوير وتطبيق الحلول التي تساهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة.

وتجمع فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، عدداً كبيراً من قيادات قطاع الطاقة العالمي، من ضمنهم أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً، لمناقشة سُبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. وتقام النسخة الجديدة من «أديبك» تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، وتأتي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لدعم مجال الذكاء الاصطناعي، ونمو الاقتصادات الناشئة، لتشكّل منصة متكاملة لاستعراض أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تساهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.

وقال عبد المنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر «أديبك 2025»: «إن هذا الحدث العالمي ساهم منذ أكثر من 40 عاماً، في دعم القطاع في مجالات الاستثمار والابتكار، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والتعامل مع مختلف المتغيرات». وأضاف: «خلال العام الماضي، شهدنا توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال فعاليات (أديبك)، ومع استقطاب الحدث لمشاركة أوسع هذا العام من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، كلنا ثقة بأن (أديبك) سيستمر في تحقيق نتائج ملموسة وإحداث تأثير إيجابي ملموس».

ومن جانبه، قال علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط: «إن (أديبك 2025) يُسلّط الضوء على مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، ما يُعزّز دورها الريادي في قيادة قطاع الطاقة عالمياً»، مشيراً إلى أهمية الحدث في تعزيز أعمال الشركات الوطنية، ومساعدتها على النمو والتوسع.



برنامج متكامل

وتقدم النسخة الجديدة من «أديبك» برنامجاً متكاملاً وأكثر شمولاً لجدول أعمال المؤتمر، يتضمن المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر التقني، حيث يقدم البرنامج أكثر من 380 جلسة.

وسيجمع المؤتمر الاستراتيجي أبرز القيادات وصنّاع السياسات والمبتكرين والمؤثرين على مستوى العالم ضمن 10 برامج، لمناقشة عدد من أهم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة.

ويُركِّز المؤتمر هذا العام على 5 مجالات رئيسية تشمل، الاقتصادات الناشئة، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ومجال التكرير والتصنيع والتسويق والصناعات الكيماوية، والتنوع، والريادة والتطوير، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يجسّد اتساع وتنوع سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وتضم مؤتمرات أديبك على أكثر من 380 جلسة ضمن أجندتين رئيسيتين هما، المؤتمر التقني الذي تنظمه «جمعية مهندسي البترول»، والمؤتمر التقني للصناعات التحويلية الذي ينظمه «أديبك»، حيث يتضمن 159 جلسة متخصصة يشارك فيها أكثر من 1100 خبير، يستعرضون من خلالها كيف تساهم الابتكارات التقنية والذكاء التطبيقي في تحقيق تأثير ملموس، ودفع جهود التقدم العالمي.

وعلى امتداد 17 قاعة، سيضم المعرض أجنحة 54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة، و30 جناحاً دولياً، إلى جانب أربع مناطق متخصصة هي، التحول الرقمي، وخفض الانبعاثات، والأعمال البحرية واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، بما يوفّر منصة تفاعلية للتعاون بين مختلف القطاعات.



الذكاء الاصطناعي

ويشهد معرض ومؤتمر «أديبك» هذا العام أكبر دورة في تاريخه، حيث يضم مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض.