اقتصاد

الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر

الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر
3 نوفمبر 2025 07:43

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات هذا الأسبوع لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وتحديد ما إذا كان ذلك سيُغير السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

استقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، تحت ضغط فروق أسعار الفائدة الكبيرة بين الولايات المتحدة واليابان.
انخفضت التداولات في آسيا اليوم الاثنين بسبب عطلة في اليابان، مما جعل العملات في معظمها تتحرك في نطاق ضيق، على الرغم من أن معظمها استقر قرب أدنى مستوياته الأخيرة مقابل الدولار القوي.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وبلغ أحدث تداول له 1.1527 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.3136 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات إلى 99.82، مقترباً من أعلى مستوى له منذ أغسطس.
وفي سياق آخر، انخفض الين مؤخراً 0.1 بالمئة إلى 154.15 ين للدولار، حيث واجه صعوبة في تحقيق تقدم مقابل العملات الأخرى.
ومقابل اليورو، استقرت العملة اليابانية بالمثل بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها عند 177.68 يورو للين.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
