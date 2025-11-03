الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)أسعار الفائدة.



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3968.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش. ‭ ‭‬‬وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة عند 3978.30 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام ليصل سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 و4.00 بالمئة.

‬‬

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 48.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.40 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1424.88 دولار.