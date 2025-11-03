الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انطلاق فعاليات «أديبك 2025» في أبوظبي بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي

انطلاق فعاليات «أديبك 2025» في أبوظبي بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي
3 نوفمبر 2025 09:55

انطلقت اليوم في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري في مركز «أدنيك أبوظبي» بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي. ويجمع «أديبك 2025» أكثر من 45 وزيراً و250 رئيسا تنفيذياً وقيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، لمناقشة سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة، وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. ويسلط «أديبك»، الذي يعقد تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، الضوء على الدور المهم لأبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات، لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وتأتي نسخة 2025 من الحدث الدولي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لدعم مجال الذكاء الاصطناعي ونمو الاقتصادات الناشئة، والانتقال في منظومة الطاقة العالمية، لتشكّل منصة متكاملة لاستعراض أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تساهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي. ويُتوقَّع أن يحضر الحدث الذي تنظمه «أدنوك»، أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات لاستكشاف الفرص، وتسريع تطوير وتطبيق الحلول التي تساهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة.

