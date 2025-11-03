من الرؤية إلى الواقع.. أمنيات تحتفل بـ 20 عاماً من رؤية لا تعرف المستحيل

تحتفي أمنيات، المطوّر الرائد للعقارات فائقة الفخامة في دبي، هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها، بإطلاق احتفالات بمناسبة مسيرة عقدين من التميز في التصميم والهندسة المعمارية.





وفي صميم هذه المسيرة التي تجسّد رؤية أمنيات، تأتي رسالة شخصية من المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مهدي أمجد، يتحدّث فيها عن رحلة أمنيات وتحوّلها من فكرة طموحة في عام 2005 إلى إحدى أكثر الشركات تأثيراً على ملامح أُفق إمارة دبي. ويُعدّ هذا الفيديو محور حملة الاحتفال بالذكرى السنوية، التي تُكرّم إرث أمنيات وتُختتم بفعالية تذكارية في شهر يناير 2026.







وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهدي أمجد: "تشكل هذه المحطة في مسيرتنا مدعاة للفخر والتواضع، إذ تختصرعشرين عاماً من الإنجازات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وخلال هذين العقدَين، أحدثنا تأثيراً كبيراً في القطاع والمدينة والناس الذين نخدمهم، وأجد نفسي ممتناً للفرصة التي أُتيحت لنا لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس بطريقة فريدة. وتدعونا هذه اللحظة للتأمل في مسيرتنا وإنجازاتنا والتطلع إلى بداية مرحلة جديدة، وتتجسّد فيها الطاقات الكامنة التي تدفعنا نحو آفاق جديدة في مدينة لا تعرف المستحيل".





وقدّمت أمنيات منذ تأسيسها عدداً من أشهر الأيقونات المعمارية في دبي، من بينها ذا أوبوس من أمنيات، ووان في نخلة جميرا، وذا لانا، مجموعة دورشيستر كوليكشن، دبي. وأعاد كلُّ من هذه المشاريع تعريف حدود التصميم، ليدمج الفن والعمارة والضيافة، ويوفر تجارب تعكس تطور دبي بوصفها مدينة عالمية بمعنى الكلمة.

وتتسم رحلة الشركة حتى اليوم بسجل حافل من الإنجازات البارزة، بدءاً من تحطيم الأرقام القياسية في قيمة المبيعات عبر وحدات البنتهاوس في مشروعَي وان في نخلة جميرا وذا لانا، مجموعة دورشيستر كوليكشن، دبي، ومروراً بجمع أكثر من 900 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار صكوكَين في عام 2025، ووصولاً إلى تصدّرها سوق دبي خلال النصف الأول من عام 2025 في فئة العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي.

وتابع أمجد قائلاً: "عندما أسستُ أمنيات، كان الهدف أن نجسّد فنّ الارتقاء، وأن نحوّل الرؤية إلى لغةٍ تُلهم الحياة وتُعبّرعن الجوهر. فما نُقدّمه لا يكمُن في البناء، بل في الإلهام الذي يترك أثراً لا يُنسى."

وفيما تواصل أمنيات كتابة رحلتها الاستثنائية، تشكّل الذكرى السنوية الـ 20 بداية مرحلة جديدة من التوسع والإبداع. وتتجسد هذه الرؤية في مراسي باي، الوجهة المتكاملة على الواجهة البحرية والتي ستجمع أرقى مفاهيم السكن والضيافة والرفاهية وتجارب أسلوب الحياة ضمن منظومة متناغمة من الحياة الفاخرة.

وتواصل أمنيات تجسيد رؤيتها الإبداعية من خلال أيقونتها المعمارية القادمة أڤا في نخلة جمير، التي تتوّجها وحدة سكاي بالاس مهيبة ومسبح خاص بإطلالة بانورامية، ومن المقرّر تسليمها في الربع الثاني من عام 2026.

وبإرث يمتد لـ 20 عاماً، صاغت أمنيات مشهد العقارات فائقة الفخامة في دولة الإمارات وأرست معايير عالمية جديدة في التصميم والإتقان. وفيما تتطلع الشركة إلى المستقبل، تبقى ملتزمة بنهج "فن الارتقاء" الذي تأسست عليه، وبإنشاء مساحات تتجاوز حدود الجوانب العملية لتشكّل إبداعات فنية.





