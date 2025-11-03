«جي إي ڤيرنوڤا» تعلن بدء تشغيل محطة الجافورة في السعودية خلال مشاركتها في «أديبك 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي إي ڤيرنوڤا» بدء التشغيل التجاري لمحطة «الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء» التي تقع على بعد حوالي 125 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة لهذا المشروع حلاً متكاملاً يغطي المعدات الأساسية للمحطة، وتوربين غاز من طراز 7HA.01، واتفاقية خدمات مدتها 20 عاماً تشمل خدمات الصيانة وتوريد قطع الغيار بهدف إدارة جميع جوانب دورة حياة المعدات.وتساهم عملية التوليد المشترك للطاقة في تعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة الجافورة من خلال التقاط وإعادة استخدام الحرارة أو البخار الزائدين، ومن المتوقع لهذه المحطة أن تكون الأكثر كفاءةً في المملكة مع توفيرها حوالي 314 طناً/ساعة من البخار، وما يقارب 320 ميجاواط من الكهرباء لدعم عمليات حقل غاز الجافورة، ويتوقع مطورو هذا الحقل أن ينتج بحلول عام 2030 حوالي 630.000 برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً.

بهذه المناسبة، قال ممثل شركة «دوسان إينيربيليتي» المكلفة بأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تطوير حقل غاز الجافورة: «يعد تطوير حقل غاز الجافورة مشروعاً طموحاً نفخر بدعمه، حيث تساهم الزيادة الكبيرة في إنتاجية الحقل خلال العقد المقبل في تحقيق مزيج الطاقة المنشود للمملكة، ودعم الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة عبر القطاعين السكني والصناعي».

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جي إي ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «ساهم هذا المشروع، والذي يضم أول توربين غازي من الفئة «H » يتم إنجازه في المملكة، في حفز الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوسيع قدرات التصنيع المحلية، ونفخر بدور شركة «جي إي السعودية للتوربينات المتقدمة» في إنجاز وتركيب التوربين، وبمساهمته عموماً في تعزيز قطاع الطاقة في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030».