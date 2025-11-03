الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«XRG» تستحوذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

«XRG» تستحوذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
3 نوفمبر 2025 15:35

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «XRG»، منصة الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة التي أطلقتها «أدنوك» في نوفمبر 2024، عن توقيع «اتفاقية شروط أساسية» غير مُلزمة للاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي» من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، في خطوة ترسّخ الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مشروعات الطاقة، وتعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
تأسّست «ممر الغاز الجنوبي» عام 2014 بصفتها شركة أذربيجانية متخصّصة في مجال الطاقة، وتشمل أصولها العاملة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي وشبكة أنابيب بطول 3,500 كيلومتر تمتد من بحر قزوين مروراً بتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا، وتبلغ سعتها الحالية ما يصل إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً، كما تسهم الاتفاقية أيضاً في دعم النمو الاقتصادي لأذربيجان، وتعزّز دورها كشريك موثوق في قطاع الطاقة. 
وقع الاتفاقية كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، ورئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الوطنية «سوكار». 
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توسيع التعاون بين «XRG» و«سوكار» بما يشمل إنتاج الغاز وتوفير إمدادات موارد الطاقة بشكل موثوق إلى الأسواق الأوروبية، التي تعمل حالياً على تنويع مصادر إمداداتها. وتشمل استثمارات «XRG» الحالية في منطقة بحر قزوين، شراكةً استراتيجية مع «سوكار» عبر امتلاكها حصة 30% في «حقل أبشيرون للغاز والمكثفات»، إلى جانب حصة 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان. كما استحوذت «سوكار» على حصة بنسبة 3% في امتياز «صرب وأم الولو» في أبوظبي من «أدنوك» في مايو 2024.
جدير بالذكر أن «ممر الغاز الجنوبي» تُعدُّ شركة مساهمة مغلقة، مملوكة لكلٍ من وزارة الاقتصاد وشركة النفط الوطنية (سوكار) في جمهورية أذربيجان، وتتضمن أصولها حصة مشاركة في كل من حقل «شاه دنيز للغاز والمكثفات»، و«خط أنابيب جنوب القوقاز»، و«خط أنابيب عبر الأناضول»، و«خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي»، وأسهم في شركة «أذربيجان لتوريد الغاز المحدودة».

