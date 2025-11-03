الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

"مجموعة المسعود" تستعرض حلولها الهندسية خلال «أديبك 2025»

"مجموعة المسعود" تستعرض حلولاً هندسية مبتكرة خلال «أديبك 2025»
3 نوفمبر 2025 16:16

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة المسعود عن مشاركتها للعام 26 على التوالي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، وذلك في إطار رؤية متجددة بالتعاون مع جملة من العلامات التجارية الاستراتيجية. 
وتسلط هذه المشاركة الضوء على الإنجازات التي حققتها المسعود بالتعاون مع منظومة من الشركاء على مستوى التميّز الهندسي والتحوّل الصناعي والتكامل التكنولوجي، كما يتم استعراض باقة متنوعة من الحلول الهندسية المبتكرة من قسم المشاريع والخدمات الهندسية في «المسعود»، والتي تسهم في دفع عجلة النمو الصناعي واستشراف مستقبل الطاقة في دولة الإمارات.وبهذه المناسبة، قال هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود: «يمثّل معرض أديبك محطة استراتيجية لمجموعة المسعود، إذ نستعرض في إطارها الدور الحيوي للابتكار والتميّز الهندسي في دفع عجلة التقدّم الصناعي. ينصب تركيزنا هذا العام على توسيع مسيرة التحوّل الصناعي لتأسيس شراكات نوعية، وتطوير التكنولوجيا المتقدّمة، وتعزيز القيمة المحلية، لمواكبة رؤية دولة الإمارات لبناء قطاع طاقة متنوّع ومستدام».
وتستعرض مجموعة المسعود خلال مشاركتها في معرض أديبك 2025، أبرز العلامات التجارية التي يمثلها قسم المشاريع والخدمات الهندسية في «المسعود»، والتي تضم نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والهندسة، والتي ساهمت مع القسم في تطوير حلول ملموسة تلبي احتياجات السوق المحلي، من بينها «إيفرلانس»، «شارت إندوستري»، «كي إس بي سيرفيسيز»، «سباركل كلين»، «ناش إنجينيرينغ»، «كوارتزيليك»، «سيركور- شروداهل GmbH»، «تيوبفيت إنجنيرز»، و«سانتاك».
تستعرض مجموعة المسعود خلال مشاركتها في المعرض باقة متكاملة من التقنيات والأنظمة المتقدّمة، وحلول ضغط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، وبُنى تحتية للوقود النظيف، ومضخات وتوربينات ومحركات ومولّدات عالية الأداء، إلى جانب تقنيات متطوّرة في أتمتة العمليات والتحكّم الصناعي. 
كما تستعرض المجموعة حلولاً متقدّمة في معالجة المياه الصناعية وتحلية المياه، وأنظمة التفريغ الصفري للسوائل، إلى جانب خبراتها في مجال الحلول الهندسية والتصنيع المعياري، بما في ذلك أوعية الضغط المعتمدة من ASME، وحلول هندسية معيارية قابلة للنقل والتشغيل الفوري في المواقع الصناعية.وفي موازاة هذه الحلول الهندسية، يسلّط قسم «المسعود لخدمات وتكنولوجيا المحركات الكهربائية الضوء على خدماته في مجال المحرّكات والمولّدات، بالتعاون مع مجموعة «نيديك».
وتسهم هذه الشراكات في تعزيز قدرة مجموعة المسعود على المساهمة بشكل فاعل في دعم المنظومة الصناعية لدولة الإمارات وتضمن مجموعة المسعود تكامل الحلول الدولية وتفعيلها بكفاءة عبر المنطقة، عبر مواءمة الخبرات العالمية مع الخدمات المحلية والقدرات الهندسية المتخصّصة، بهدف تحويل الحلول العالمية إلى نتائج ملموسة في السوق الإماراتي تُعزّز قدرة القطاع الصناعي على النمو بثبات، وتعزز ريادته المستقبلية.

