الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع ينضم لمؤسسة توني إلوميلو لتمكين ريادة الأعمال في أفريقيا



دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة توني إلوميلو، المؤسسة الخيرية في أفريقيا المكرسة لتمكين روّاد الأعمال الأفريقيين، عن تعيين بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية ولشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، عضواً في مجلسها الاستشاري، في خطوةٍ تعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون عبر المناطق لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

ومنذ إطلاق برنامجها لريادة الأعمال في عام 2015، أتاحت المؤسسة لأكثر من 2.5 مليون شاب أفريقي إيجاد فرص تدريب عبر منصتها الرقمية TEFConnect، وقدّمت تمويلات مباشرة بما يزيد على 100 مليون دولار لأكثر من 21,000 رائد أعمال.

ويَعْكس تعيين بدر جعفر التوسُّعَ الاستراتيجي المتزايد للمؤسسة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتجلى هذه العلاقات المزدهرة في الشراكة الأخيرة بين المؤسسة ومكتب الشؤون التنموية في دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان التابعة لمؤسسة إرث زايد.وقال مؤسِّس المؤسسة توني أو. إلوميلو: «نحن في مؤسسة توني إلوميلو نؤمن بأن ريادة الأعمال هي الحل الأكثر استدامة لمشكلة بطالة الشباب والسبيل الأمثل لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في أفريقيا. ونرحب بانضمام بدر جعفر إلى مجلسنا الاستشاري لنَنْهل من خبرته في ابتكار الحلول والعمل الخيري الاستراتيجي، التي ستكون محركاً قوياً لمساعينا ومهمتنا ومدّ جسور التواصل والتعاون بين أفريقيا وشركائنا العالميين الملتزمين مثلنا بتحقيق الشمول الاقتصادي».