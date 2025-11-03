الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يستضيف ندوة ومحاكاة الأمن السيبراني لدول بريكس

«المركزي» يستضيف ندوة ومحاكاة الأمن السيبراني لدول بريكس
3 نوفمبر 2025 16:39


دبي (الاتحاد)
 استضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي النسخة الثانية من ندوة ومحاكاة الأمن السيبراني للبنوك المركزية لدول مجموعة بريكس (BRICS)، وذلك بالتعاون مع دولة الرئاسة الحالية للمجموعة، البرازيل.

وشهد الحدث، الذي استمر ليومين وعُقد في مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي في دبي، مشاركة كبار خبراء الأمن السيبراني من البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس. وتضمّنت فعاليات الندوة مناقشات مثمرة وتمارين محاكاة عملية، ركّزت بشكل رئيسي على التهديدات والمخاطر المستقبلية المحتملة التي تشكّلها التكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة
خالد محمد بالعمى: تجسيد قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني
إطلاق تحدي تصميم مسكوكة تذكارية بالذكاء الاصطناعي التوليدي

وشملت التمارين السيبرانية محاكاة دقيقة لتعرض الأعضاء المشاركين من البنوك المركزية لهجمات إلكترونية، مما أتاح لها تقييم قدراتها في الاستجابة للحوادث بشكل فوري. وساهمت هذه التمارين في تحديد نقاط القوة ومجالات التطوير، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف حول التقنيات الفعالة وأفضل الممارسات لتعزيز مرونة البنية التحتية المالية العالمية.

تعقيباً على الحدث، قال إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لقطاع لسياسة النقدية والاستقرار المالي: «إن التطور السريع للتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية، يتطلب اعتماد استراتيجيات دفاعية استباقية. وتجسّد هذه المبادرة التزام المصرف المركزي بالإدارة الاستباقية للمخاطر والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، التي تستهدف القطاع المالي. ونسعى خلال تبادل المعرفة واختبار قدراتنا المشتركة إلى تعزيز أنظمتنا المالية وضمان استقرارها في مواجهة هذه المخاطر».

مصرف الإمارات المركزي
مجموعة بريكس
البنوك المركزية
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©