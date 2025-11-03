«المركزي» يستضيف ندوة ومحاكاة الأمن السيبراني لدول بريكس



دبي (الاتحاد)

استضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي النسخة الثانية من ندوة ومحاكاة الأمن السيبراني للبنوك المركزية لدول مجموعة بريكس (BRICS)، وذلك بالتعاون مع دولة الرئاسة الحالية للمجموعة، البرازيل.

وشهد الحدث، الذي استمر ليومين وعُقد في مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي في دبي، مشاركة كبار خبراء الأمن السيبراني من البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس. وتضمّنت فعاليات الندوة مناقشات مثمرة وتمارين محاكاة عملية، ركّزت بشكل رئيسي على التهديدات والمخاطر المستقبلية المحتملة التي تشكّلها التكنولوجيا المتقدمة.

وشملت التمارين السيبرانية محاكاة دقيقة لتعرض الأعضاء المشاركين من البنوك المركزية لهجمات إلكترونية، مما أتاح لها تقييم قدراتها في الاستجابة للحوادث بشكل فوري. وساهمت هذه التمارين في تحديد نقاط القوة ومجالات التطوير، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف حول التقنيات الفعالة وأفضل الممارسات لتعزيز مرونة البنية التحتية المالية العالمية.

تعقيباً على الحدث، قال إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لقطاع لسياسة النقدية والاستقرار المالي: «إن التطور السريع للتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية، يتطلب اعتماد استراتيجيات دفاعية استباقية. وتجسّد هذه المبادرة التزام المصرف المركزي بالإدارة الاستباقية للمخاطر والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، التي تستهدف القطاع المالي. ونسعى خلال تبادل المعرفة واختبار قدراتنا المشتركة إلى تعزيز أنظمتنا المالية وضمان استقرارها في مواجهة هذه المخاطر».