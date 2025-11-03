الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سويس-بلهوتيل تعزز حضورها في سلطنة عُمان

سويس-بلهوتيل تعزز حضورها في سلطنة عُمان
3 نوفمبر 2025 17:06


دبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال توقيعها عقد سويس-بلهوتيل نزوى الذي سيفتتح أبوابه في الربع الثاني من 2026. 

وقال جافين إم. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، «تشكل عمان إحدى الوجهات الواعدة للغاية في الشرق الأوسط، ويتماشى هذا المشروع مع رؤيتنا لتوسيع محفظة أعمالنا في أسواق النمو الرئيسة».

وقال سالم عبدالله أحمد البادي، رئيس مجلس إدارة بوارق نزوى الدولية للاستثمار: «يسرنا التعاون مع سويس-بلهوتيل إنترناشيونال للمشاركة في دعم النمو المتواصل لقطاع الضيافة والسياحة في سلطنة عمان، وإنشاء معلم سياحي جديد يعكس ثقافة وإرث المنطقة». 

بدوره قال لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول - العمليات والتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب في سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، «تتمتع نزوى بإمكانات سياحية هائلة كبوابة لاختبار عراقة عمان واستكشاف روعتها. سيكون سويس-بلهوتيل نزوى بموقعه الاستراتيجي وتصميمه عالي الجودة فندقاً معاصراً بطابع محلي مميز. سنركز على الجمع بين معاييرنا الدولية والضيافة العُمانية الأصيلة بما يدعم رؤى السياحة الوطنية طويلة الأمد، ويتماشى مع رؤية عمان 2040». يواصل قطاع السياحة العُماني إبداء نمو استثنائي، مع تسريع الدولة لأهداف رؤية عمان 2040 وسعيها إلى تنويع اقتصادها، وجعل السياحة دافعاً أساسياً للتنمية الوطنية. تجاوز عدد زوار السلطنة الدوليين 3.8 مليون زائر في عام 2024 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فيما تتوقع وزارة التراث والسياحة أن يصل عدد الزوار الوافدين إلى 11.7 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2040.

