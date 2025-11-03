سيدات أعمال أبوظبي» و«بوبليسيس جروب» يطلقان مسابقة «فالكون تانك»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط مبادرة «فالكون تانك»، وهي مسابقة جديدة ضمن برنامج «رائدة»، تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل، يتيح لهن توسيع نطاق أعمالهن وتنمية مشاريعهن، من خلال منصة مبتكرة تحقيق نتائج ملموسة تُعزّز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي وريادة الأعمال في الدولة.

واستلهاماً من سلسلة ريادة الأعمال الشهيرة «فالكون تانك»، تمنح المبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة ضمن برنامج «رائدة» فرصة لعرض أفكار حملاتها التسويقية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع. وسيحصل ثلاثة فائزين على تمويل مخصّص للاستثمار الإعلامي مقدَّم من مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، بهدف تمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حملات واقعية، تُطلق في السوق خلال عام 2026. ومن المقرر أن يُقام الحدث الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتُعد هذه المبادرة محطة بارزة في مسيرة برنامج «رائدة»، الذي انطلق في عام 2025 بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط. ويهدف البرنامج، الممتّد على مدار عام كامل، إلى تزويد رائدات الأعمال في أبوظبي بالمهارات والأدوات اللازمة للنمو في مجالات التسويق الرقمي والتواصل المؤسسي وبناء العلامة التجارية، إضافةً إلى تعزيز مجتمع أعمال نسائي متكامل قائم على التعاون والدعم المتبادل.

ويُختتم البرنامج بورشة عمل تقدمها وكالة «زينيث» للإعلام، تركّز على أساسيات الإعلام الممول، وتهدف إلى إعداد رائدات الأعمال لتطوير أفكار حملاتهن الإعلامية، استعداداً للفعالية الختامية للمبادرة. كما سيتم ربط الشركات الفائزة بخبراء في الإعلام لتقديم الإرشاد في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع التركيز على تحقيق أثر إعلامي ملموس ومستدام.

وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يتمثل هدف مبادرة «فالكون تانك» في توفير الدعم والأدوات الاستراتيجية اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى نتائج حقيقية تسهم في نمو وازدهار مشاريع رائدات الأعمال، وتؤكد على التزام أبوظبي ببناء اقتصاد مستدام ومستقبلي، يوفّر فرص النمو والمشاركة لجميع فئات المجتمع. ونحن نؤمن بأن رائدات الأعمال مكوّن أساسي في هذا الاقتصاد المستقبلي، ويسهمن بقوة في رسم ملامح نموه وازدهاره».

من جانبه، قال باسل قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «بوبليسيس جروب في الشرق الأوسط وتركيا»: «نؤمن بتسخير قدراتنا لتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، وتشكّل شراكتنا مع مجلس أعمال سيدات أبوظبي تجسيداً لالتزامنا المشترك في دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة والاستثمار في مشاريع رائدات الأعمال، لنسهم في تمهيد الطريق لهن للنمو والاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج رائدة ومبادرة فالكون تانك. ومن دواعي فخرنا أن ندعم رائدات الأعمال في مسيرة نموهن».

وقال فراس الزين، المدير التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لوكالة «زينث» الإعلامية: «تركّز وكالة زينث على ضمان تحقيق الاستثمار في حملات التسويق الرقمي والاجتماعي أعلى عوائد ممكنة للأعمال. ونهدف من مبادرة فالكون تانك إلى دعم الأفكار المبتكرة باستراتيجية استثمار ذكية تدعم نمو الشركات، وتسهم في إحداث أثر حقيقي. ونفخر بمشاركتنا في تمكين مشاريع رائدات الأعمال ودفع عجلة النمو المستدام في المنطقة».