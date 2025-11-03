طيران الإمارات تستثمر85 مليون درهم في تقنيات بيومترية لتعزيز تجربة السفر



دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن استثمار نحو 85 مليون درهم في تركيب أكثر من 200 كاميرا مزوّدة بتقنية التعرّف على الوجه (البيومترية) في مبنى الركاب 3 بمطار دبي الدولي، لتتيح لعملائها المرور عبر نقاط المطار المختلفة، من إنهاء إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرة وصالات المطار، باستخدام ملامح الوجه فقط، دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة، بخطوات تسجيل سريعة وسهلة عبر تطبيق طيران الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة المبتكرة نتيجة تعاون بين طيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتهدف إلى تسريع إجراءات السفر بشكل كبير لجميع العملاء المسجّلين في النظام، وتتميّز الكاميرات المتقدمة بقدرتها على التعرّف على الملامح البيومترية من مسافة تصل إلى متر واحد، ما يمكّن المسافرين من العبور بسلاسة دون توقف لإبراز الوثائق في النقاط التي كانت تتطلب ذلك سابقاً.

ويمكن لأي عميل لطيران الإمارات، سواء كان زائراً لدولة الإمارات أو مقيماً فيها، التسجيل في خدمات السفر الذكي البيومترية بسهولة عبر تطبيق طيران الإمارات، أو من خلال الأكشاك الذاتية في المطار، أو عند مكاتب إنهاء إجراءات السفر. ويكفي التسجيل مرة واحدة فقط للموافقة على استخدام البيانات البيومترية، ليتمكّن العملاء بعدها من تجاوز الطوابير والتنقل بسهولة عبر المناطق الذكية المخصصة للتعرّف البيومتري في مطار دبي الدولي أثناء المغادرة أو الوصول.

وقال الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «تُعد الابتكارات جزءاً أصيلاً من هويتنا ومحوراً أساسياً في خدماتنا في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنّا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية لتجعل تجربة السفر عبر دبي أسرع وأكثر أماناً وسلاسة. وتأتي شراكتنا المستمرة مع طيران الإمارات امتداداً لمسيرة التميّز هذه، وتجسيداً لروح التعاون التي تميّز تكامل العمل بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، حيث نعمل على صياغة تجربة سفر متكاملة تعكس مكانة دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، في الكفاءة وحسن الضيافة والريادة في التحوّل الرقمي».

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «في إطار التزامها المستمر بالابتكار، استثمرت طيران الإمارات في أحدث الابتكارات لتطوير مسار للقياسات الحيوية، بما يعزز تجربة السفر عبر مستويات استثنائية من السرعة والدقة والكفاءة في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ومنذ عام 2017، نعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على تحديث تجهيزاتنا وتطبيق أحدث التقنيات، بما يضمن لعملائنا الاستمتاع بتجربة سفر عالمية المستوى وسلسة في كل مراحلها».