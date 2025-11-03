الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طاقة أبوظبي» تعلن عن كود الغاز الموحد ضمن مبادراتها التنظيمية للمنتجات البترولية

عبدالله حميد الجروان عقب الإعلان (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن إطار مجموعة من المبادرات التنظيمية الرائدة التي تطلقها دائرة الطاقة في أبوظبي، لتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للمنتجات البترولية، تستعد الدائرة للإعلان عن إطلاق «كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي»، وذلك خلال مشاركتها في «أديبك 2025».
ويُعد «كود الغاز الموحّد»، أول إطار تنظيمي شامل من نوعه على مستوى المنطقة لتوحيد المعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الغاز، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في أنظمة الغاز بجميع أنواعها، من الغاز الطبيعي إلى الغاز البترولي المسال والغاز الصناعي.

ريادة
تؤكد هذه الخطوة من جديد مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة المستدامة. كما تنسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومستهدفات الحياد المناخي 2050، في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تطلق حملة "سنواتهم الأولى تفرق"
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
أبوظبي
الطاقة
الغاز
دائرة الطاقة
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©