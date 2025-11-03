«طاقة أبوظبي» تعلن عن كود الغاز الموحد ضمن مبادراتها التنظيمية للمنتجات البترولية

أبوظبي (الاتحاد)



ضمن إطار مجموعة من المبادرات التنظيمية الرائدة التي تطلقها دائرة الطاقة في أبوظبي، لتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للمنتجات البترولية، تستعد الدائرة للإعلان عن إطلاق «كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي»، وذلك خلال مشاركتها في «أديبك 2025».

ويُعد «كود الغاز الموحّد»، أول إطار تنظيمي شامل من نوعه على مستوى المنطقة لتوحيد المعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الغاز، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في أنظمة الغاز بجميع أنواعها، من الغاز الطبيعي إلى الغاز البترولي المسال والغاز الصناعي.



ريادة

تؤكد هذه الخطوة من جديد مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة المستدامة. كما تنسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومستهدفات الحياد المناخي 2050، في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.